ХАМАС, вероятно, совершил атаку на ядерный объект Израиля – СМИ

Это первый случай, когда джихадисты нанесли удар по ядерному объекту Израиля.

Палестинская террористическая группировка ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября атаковала ракетой военную базу "Сдот-Миха" в 42 км от Иерусалима. Считается, что на этой базе якобы хранится израильское ядерное оружие.

Об этом сообщает американское издание The New York Times. По данным издания, палестинские террористы 7 октября выпустили ракету, попавшую в базу.

Директор проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен сказал, что в том районе может храниться от 25 до 50 пусковых установок израильского ядерного оружия "Иерихон". Но ядерное оружие, скорее всего, не пострадало – хотя после ракетного удара началось возгорание на близлежащей территории.

"Эти боеголовки, скорее всего, хранятся в отдельном месте чуть дальше базы, поэтому они не находились под угрозой во время атаки", – отметил эксперт.

Это первый известный случай удара противников Израиля по месту, где может быть расположено ядерное оружие Тель-Авива. При этом до сих пор нет понимания, был ли удар случайностью, или ХАМАС точно знал, куда целить.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Израиль готовится ликвидировать предводителей ХАМАС по всему миру.

Армия обороны Израиля объявила, что расширяет наземную операцию на весь сектор Газа. ЦАХАЛ призвал к дополнительной эвакуации населения на юге.