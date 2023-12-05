Израиль нашел способ массового уничтожения боевиков ХАМАС: в чем суть и какие могут быть последствия

Представители Армии Израиля отказались комментировать план

Под сектором Газа лабиринт тоннелей, используемый Хамасом, усложнил наземное наступление Израиля, потому военные рассматривают возможность их затопления. Для этой цели была установлена насосная система, мощность которой позволит совершить затопление и вытеснить боевиков.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова неназванных чиновников Штатов. Отмечается, что в ноябре ЦАХАЛ установил минимум пять насосов в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аш-Шати. При условии подаче тысяч кубометров воды в час, тоннели могут быть полностью затоплены в течение нескольких недель.

Такая тактика может разрушить тоннели и вытеснить боевиков из их подземного убежища, но также поставить под угрозу водоснабжение сектора Газа. При этом в материале не указывается, рассматривается ли возможность проведения операции до того, как будут освобождены все заложники, или уже после.

В то же время Reuters пишет, что представитель Армии Израиля отказался комментировать план по затопление подземных проходов.

"ЦАХАЛ работает над тем, чтобы уничтожить террористический потенциал ХАМАС различными способами и при помощи различных военных и технологических средств", — сказал он.

Также отмечается, что боевики ХАМАС используют разветвленную систему подземных ходов в военных целях уже в течение многих лет. К тому же, во время атаки на Израиль, ХАМАС использовал эту систему для проникновения на израильскую территорию.

Кроме того, в ноябре Армия Израиля нашла тоннель под больницей "Аш-Шифа" в секторе Газа. Reuters пишет, что сами боевики отрицают, что их система тоннелей проходит под гражданскими объектами, однако подтверждают, что в этих проходах все еще остаются похищенные заложники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после завершения конфликта в Секторе Газа Израиль может открыть охоту за главарями ХАМАС по всему миру.