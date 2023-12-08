Маневры Кремля: почему Путин отправился на Ближний Восток и что станет его поражением

Усилия РФ часто бывают тщетными, ведь обычно базируются на ложных оценках тенденций долгосрочного характера

В последние месяцы Украина переживает системные проблемы на международной арене. С августа по октябрь 2023-го уровень помощи со стороны Запада сократился почти на 90%, по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. В течение осени Белый дом так и не сумел провести через Конгресс США многомиллиардный пакет поддержки Украины. Дебаты продолжаются в декабре, но если консенсус не будет найден, поставки оружия и боеприпасов для ВСУ от американской стороны окажутся под вопросом.

Параллельно с этим штормит и страны ЕС, где в результате выборов к власти приходит правые силы с антиукраинской и евроскептической риторикой. А намеченный на середину месяца старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз может быть сорван из-за позиции Словакии и Венгрии. Стараниями Будапешта подвисло и выделение Киеву 50 млрд евро от ЕС.

На этом фоне активизировал внешнеполитическую деятельность российский президент Владимир Путин, который осенью, после длительный паузы, совершил ряд международных визитов, в том числе в Китай. А в среду, 6 декабря, посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" внешнеполитические перемены последнего времени, а также риски, какие это создает для Украины и демократического мира в целом.

Внешние маневры Путина

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан отмечает, что в последнее время РФ пытается активизироваться и перехватить инициативу на внешней арене – с целью минимизировать любую помощь Украине.

"Прежде всего – военную, которая дает возможность эффективно противостоять российской военной агрессии", – рассказываете эксперт.

По его мнению, Путин во время визита в Саудовскую Аравию и ОАЭ убеждал их повысить цены на нефть, а также на нефтепродукты. Возможно, пытался убедить поставлять россиянам боеприпасы, вооружения, а также военную технику. Традиционно "качал" антиамериканскую тематику, рассчитывая усилить российское влияние на Ближнем Востоке. В том числе на фоне войны Израиля с ХАМАС, к которой, по словам ветерана внешней разведки, приложили руку как РФ, так и Иран.

Директор Центра исследований национальной устойчивости, эксперт-международник Олег Белоколос поделился таким мнением:

"Главная цель визита российского президента в Саудовскую Аравию – добиться сохранения высоких мировых цен на нефть, позволяющих Кремлю финансировать войну против Украины и проводить подрывные операции, направленные на раскол единства стран цивилизованного мира, помогающего нам противостоять агрессии Москвы".

Впрочем, отмечает эксперт, несмотря на значительные задействованные ресурсы, усилия РФ часто бывают тщетными, ведь обычно базируются на ложных оценках тенденций долгосрочного характера.

"Несмотря на недавнюю договоренность Саудовской Аравии и РФ, претендующих на статус неформальных лидеров ОПЕК+, продлить и в первом квартале 2024-го добровольные ограничения на сокращение поставок нефти на рынок, мировые цены на нефть Brent демонстрируют тренд к снижению. На днях до 56,15 долл. за баррель упала стоимость и российской экспортной нефти Urals. Это обусловлено, прежде всего, торможением глобальной экономики и внутренними проблемами в крупнейшем потребителе нефти – КНР", – поясняет эксперт.

Еще одним весомым фактором является, по его словам, значительное увеличение производства нефти в США, которые по некоторым оценкам обеспечивают 80% роста нефтедобычи в мире и увеличивают ее предложение на рынке.

"Заинтересованность Москвы в отношениях с ОАЭ, которые стали ее главным торговым партнером в арабском мире – обеспечить доступ к товарам и услугам, подпадающим под международные санкции. Попытаться обойти их с помощью разного рода схем и организации совместных промышленных проектов на территории Эмиратов", – подчеркивает Олег Белоколос.

Украине уже давно следует осознать, что мир жесток и эгоистичен, акцентирует эксперт. А потому следует взвешенно и прагматично подходить к оценке современных международных отношений – с пониманием того, что ситуация постоянно находится в динамике, констатирует он.

По словам народного депутата Украины VIII созыва, эксперта Украинского института будущего Игоря Попова, в условиях отсутствия значительных успехов на фронте и в связи с началом избирательной кампании, Россия ищет поддержку среди зарубежных стран. И всячески пытается создавать проблемы для оказания такой поддержки Украине.

"Визит иранского лидера Раиси в Москву на этой неделе вызывает беспокойство в связи с возможностью Ирана поставлять баллистические ракеты для российской армии. Иранские дроны уже создают достаточно проблем для Украины, а ракеты "Фатех-110" и "Зульфикар" являются современным эффективным оружием, способным усилить возможности армии агрессора", – поясняет эксперт.

Визит Путина на Ближний Восток скорее связан с квотами и ценами в торговле нефтью, считает Игорь Попов. Хотя, уточняет он, несомненно, вопросы войн в Украине и Израиле также обсуждались на переговорах.

"Россия во многом рассчитывает на глобализацию конфликта, – уверен эксперт. – В секторе Газа началась новая эскалация. Венесуэла может предпринять интервенцию против Гайаны. На Тайване выборы 13 января способны стать поводом для противостояния политиков и усиления внешних вмешательств. Новые горячие точки могут отвлечь внимание западных союзников Украины, чем желает воспользоваться кремлевское руководство".

Россия, акцентирует Игорь Попов, может вступить в переговоры только на своих условиях – и она требует признать свой контроль за оккупированными территориями и как минимум декларирования внеблокового статуса Украины.

"Украина же настаивает на своем плане – "Формуле мира Зеленского", в реализации которого уже принимают участие десятки стран. Среди них, кстати, и ОАЭ с Саудовской Аравией, которые сейчас посещал Путин, обращает внимание эксперт.

Что должен понять Запад

Генерал Богдан связывает последние события на международной арене, в том числе в странах-лидерах поддержки Украины (милитарной, финансовой, политико-дипломатичной, гуманитарной), с внутренними политическими процессами. С выборами, которые уже состоялись в ряде европейских стран, так и с намеченными в США.

"Что касается США, республиканцы в Конгрессе продолжают дискуссию о предоставления помощи и Израилю, и Украине, и Тайваню. Дискуссии провокационные, узкопартийные, – подчеркивает Василий Богдан. – В процессе предвыборной борьбы просматривается попытка торпедировать важнейшие решения, что, конечно, создает риски".

Но при этом, акцентирует генерал, США провозгласили о выделении Украине очередного пакета помощи на 175 млн долларов.

"На этой неделе состоялся визит нашей делегации в Штаты – министр обороны, глава Офиса президента, спикер ВР. Были важные встречи, прозвучали обнадеживающие заявления. Президент Байден подчеркнул, что политический шантаж неприемлем на фоне необходимости обеспечить нацбезопасность США (которую он логично увязывает с необходимостью поддержки Украины в войне, развязанной РФ)", – говорит эксперт.

По его словам, это дает основания говорить, что, несмотря на маневры трампистов и в целом Республиканской партии, есть вероятность, что вскоре вопрос выделения помощи нашей стране (в объемах, запланированных администрацией Байдена), будет решен положительно. И это станет очередным поражением Путина и Кремля, которые пытаются переломить ситуацию в свою пользу.

А вот шаги коллективного Запада в попытках умиротворить агрессора обречены на провал по определению, уверен Василий Богдан. Он предупреждает, что Путин не намерен отказываться от войны с Украиной, с демократическим миром как таковым. И лишь усиление давления, санкций, лишь увеличение поддержки Украины со стороны наших партнеров, способны остановить путинскую Россию, поясняет эксперт.

"Путин понимает только фактор силы. Если видит слабину, попытки договориться с ним – начинает действовать еще агрессивнее, наступательнее. И становится неуступчивым в вопросах, которые могли быть решены, действуй Запад решительней, – отмечает генерал. – Ведь понятно, что Украина фактически защищает восточный фланг НАТО. Не случайно спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркивает – если Путин захватит Украину, вскоре вступать в войну с россиянами придется уже американским солдатам, защищая союзников по НАТО".

В то же время, продолжает эксперт, есть желание определенных политиков Запада склонить Украину к невыгодным нам компромиссам. И идея поэтапного вступления в НАТО, отказавшись на время от оккупированных россиянами территорий, ряд других вариантов.

Путин, подчеркивает Василий Богдан, вовсю использует своих сателлитов – как та же Венгрия, как теперь уже Словакия. На выборах в Нидерландах победила пророссийская сила, напоминает генерал.

"Со стороны Украины нужна максимально активная политико-дипломатическая деятельность высшего военно-политического руководства. И, конечно, подталкивание наших партнеров к необходимым действиям, – считает эксперт. – Учитывая проблемы с предоставлением милитарной поддержки Украине со стороны США, эту инициативу берут на себя ряд ведущих, экономически мощных стран Европы. Подключилась и Япония объявив о выделении 4,5 млрд долларов. Да и в целом последний экстренный саммит "Большой семерки" подтвердил поддержку Украины".

Так что паниковать не стоит, успокаивает Василий Богдан. Идет стабильная, иногда противоречивая, но неуклонная борьба за выживание Украины и глобальной демократии.

"Такая борьба сопровождается разными нюансами, заявлениями, действиями. Но конечный результат, как мне кажется, оптимистичный. Никто нас не оставит наедине с РФ, не оставит без поддержки. Но хотелось бы, чтоб наши партнеры действовали более решительно, наступательно, – отмечает генерал. – Не давая Путину надежды на компромисс за счет Украины".

Игорь Попов обращает внимание, что украинская делегация в Вашингтоне на закрытой части переговоров представила обновленные планы на 2024 год. Они касаются как планирования военных операций, так и дипломатической кампании по достижению мирного урегулирования.

"Американская финансовая помощь будет предоставлена, что подтверждается представителями обеих партий. К сожалению, сроки принятия решения затягиваются в связи с внутриполитическими дискуссиями в Конгрессе", – констатирует эксперт Украинского института будущего.

По словам Игоря Попова, подтверждением стратегического партнерства в сфере безопасности стало подписание Меморандума о совместном производстве и обмене техническими данными между Украиной и США.

"Планируется создание совместных предприятий в сфере оборонно-промышленного комплекса, которые будут производить значительную часть вооружения и боеприпасов непосредственно в Украине", – подчеркивает эксперт.

По его словам, в ведении боевых действий могут быть оперативные паузы, но вряд ли кто-то из союзников станет подталкивать Украину к невыгодным решениям.

"Территориальную целостность и суверенитет Украины не ставят под сомнение даже относительно нейтральные страны, – поясняет Игорь Попов. – Полная деоккупация территории остается стратегической задачей, хотя эта задача не является легкой – и в ее достижении будут усиливаться дипломатические методы, с учетом глобальной ситуации в сфере безопасности".