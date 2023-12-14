Путин случайно озвучил реальные потери россиян: даже больше, чем приводит Генштаб ВСУ

Количество "героев России" поражает еще больше

Российский диктатор Владимир Путин практически признал, что потери оккупационной армии в войне против Украины соответствуют данным украинского Генштаба и даже немного больше. Во время трансляции подведение итогов года он назвал сколько россиян воюет на фронте, а, учитывая количество мобилизованных и добровольцев, зашедших в феврале 2022 года, нетрудно подсчитать число павших.

Вживую прямую линию с главой РФ ведет "Первый канал". Притом количество желающих воевать, как говорит российский диктатор, немалое.

По словам Путина, на фронте сейчас 617 тысяч военных. Всего было 244 тыс. мобилизованных и 486 тыс. добровольцев плюс армия в 250 тыс., которая в феврале зашла в Украину. Так что несложно посчитать, что потери составляют 363 тысячи.

В то же время потери, по данным Генштаба ВСУ, к утру 14 декабря составили 342 800.

Утреннее возведение Генштаба ВСУ

Российский диктатор подчеркнул, что поток мужчин на фронт неустанен. Также количество мобилизованных превысило план оккупантов, ведь до конца 2023 года хотели набрать только 412 тысяч.

"Отлично, прекрасно воюют. 14 героев Российской Федерации среди мобилизованных", — похвастался Путин.

Ранее "Телеграф" писал, что кафиры продолжают ведение наступательных действий на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях, впрочем, терпят значительные потери.