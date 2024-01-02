Израиль выводит часть войск из Сектора Газа: о чем это говорит

Война в Секторе Газа может снизить интенсивность

Израильская армия начинает выводить некоторые бригады из Сектора Газа, а ее представители говорят, что конфликт переходит в новую фазу.

Как информирует CNN, представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что согласно прогнозам война будет продолжаться на протяжении всего 2024 года, а потому отвод некоторых частей необходим, чтобы дать им возможность восстановить силы.

Сообщается, что 551-я и 14-я бригады резервистов вернутся к гражданской жизни. 828-я, 261-я и 460-я бригады, которые занимаются подготовкой командиров отделений, армейских офицеров и бронетанковые корпуса соответственно будут возвращены для проведения плановых тренировок.

На это уже отреагировали в США, где расценили этот шаг как подготовку к снижению интенсивности боевых действий. При этом, издание отмечает, что Вашингтон оказывает давление на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот принял решение о переходе к более точным действиям.

Один из американских чиновников отметил, что отвод части войск является следствием существенного успеха на севере Сектора Газа, в то время как на юге пока особых изменений не произошло.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля против ХАМАС будет продолжаться еще много месяцев пока все задачи не будут выполнены.