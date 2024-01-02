В пригороде Бейрута во время мощнейшего взрыва погибла "шишка" ХАМАС: подозревают Израиль (видео)

После взрыва начался пожар

В пригороде Бейрута Даахе, который контролируется группировкой "Хезболла" прогремел мощнейший взрыв. В СМИ подозревают израильские спецслужбы.

Об этом сообщают местные СМИ. На многочисленных видеороликах, опубликованных ими с места событий, можно увидеть, что после взрыва начался пожар. Отмечается, что в упомянутом предместье Бейрута дислоцированы подразделения вооруженного крыла шиитской партии "Хезболла".

По предварительной информации, причиной взрыва мог стать удар, нанесенный с помощью беспилотного летательного аппарата по второму этажу здания в многолюдном районе. Израильские медиа высказывают предположения, что за ударом могут стоять спецслужбы их страны.

Спустя некоторое время ХАМАС подтвердил, что в результате взрыва погиб Салех аль-Арури. Он был заместителем главы политбюро ХАМАС, но также был глубоко погружен в военную деятельность этой группировки.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в пригороде ливанской столицы. Также сообщается, что в результате взрыва погибли четыре человека. То, кем они были пока не известно.

Позже представитель Министерства обороны США сообщил The Washington Post, что Израиль несет ответственность за авиаудар возле Бейрута, в результате которого погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури.

Напомним, ранее мы писали о том, что Израиль задержал в Газе более 2,5 тысяч человек.