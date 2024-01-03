Японию продолжает трясти, а под завалами находят новых погибших

По оценкам сейсмологов, афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели

Количество жертв мощного землетрясения в Японии, произошедшего в центральной части страны 1 января, продолжает расти. Кроме того, страну сотрясают афтершоки (подземные толчки, следующие за землетрясением и связанные с ним).

По состоянию на утро 3 января известно о 64 погибших, пишет Kyodo. Поисковые работы продолжаются.

Отмечается, что спустя два дня после того, как землетрясение магнитудой 7,6 привело к значительным разрушениям и пожарам в городе Вадзима в префектуре Исикава на побережье Японского моря, полный масштаб катастрофы остается неизвестным. Японское метеорологическое агентство предупредило о возможных оползнях, некоторые села остаются отрезанными.

Премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство решило увеличить число спасателей, работающих в пострадавшем от стихийного бедствия регионе, с 1000 до 2000. Муниципальные власти заявили, что получили информацию о нескольких случаях, когда люди были погребены заживо, оказавшись под завалами в районах, которые продолжают сотрясать сильные землетрясения.

В центральной части Японии произошло еще одно сильное афтершоковое землетрясение. По данным национального метеорологического управления страны, магнитуда составила 5,5. Угроза цунами не объявлялась, но опасность подземных толчков сохраняется. По оценкам сейсмологов, афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели, есть опасность новых мощных землетрясений магнитудой более 7 баллов.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на северо-западе Китая вечером в понедельник, 18 декабря, произошло мощное землетрясение. Погибли и пострадали сотни людей.