В Конгрессе США зашевелились после ударов РФ по Украине: подробности от журналиста

В начале декабря Сенат заблокировал начало дебатов по законопроекту Байдена.

После массированных ударов России по Украине, группа американских сенаторов вернулась с каникул раньше для обсуждения соглашения о безопасности границы. Цель в том, чтобы разблокировать помощь для Украины и Израиля.

"Похоже, что в Конгрессе США тоже зашевелились. Вчера группа американских сенаторов раньше времени вернулась с каникул для обсуждения соглашения о безопасности границы — чтобы разблокировать помощь для Украины и Израиля", — сообщил в X (бывший Twitter) журналист "Голоса Америки" Остап Ярич.

Напомним, что в последние месяцы 2023 года в Конгрессе США развернулось политическое противостояние между республиканцами и демократами вокруг пакета финансовой помощи, включающего выделение средств на оборонные нужды Украины. В конце октября президент Джо Байден предложил Конгрессу принять пакет в размере 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню. Из этой суммы на закупку оружия для Украины планировалось свыше 61 млрд долларов.

Однако в начале декабря Сенат заблокировал начало дебатов по законопроекту Байдена. Республиканцы настаивали внести в документ ужесточенный комплекс мер по защите южной границы США с Мексикой. Сенаторы ушли на каникулы, так и не утвердив пакет помощи.

При этом конгрессмен-демократ Майк Квигли прогнозировал, что Конгресс США сможет одобрить пакет помощи Украины в середине января. Он добавил, что если пакет все же не примут, есть и запасной план.

Как сообщал "Телеграф", Джозеф Байден назвал поддержку Украины в войне против российских террористов одним из главных достижений его администрации в 2023 году. Лидер Соединенных Штатов поставил поддержку Киеву в один ряд со сдерживанием инфляции в США и преодолением изменений климата.