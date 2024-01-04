Над странами НАТО "заглушили" GPS: аналитик назвал причину и показал, при чем здесь РФ

РФ не впервые "глушит" сигнал GPS возле стран НАТО

Над странами НАТО в Европе возникли проблемы с приемом сигнала со спутников GPS. Причиной тому стало применение Россией средств радиоэлектронной борьбы, расположенных в Калининградской области.

Об этом в соцсети X сообщил OSINT-аналитик Маркус Джонсон. По его словам, с 15 декабря самолеты страдали от навигационных ошибок над южной частью Балтийского моря.

Радиус действия средств РЭБ

Джонсон подчеркнул, что в Калининградской области выделяются три вероятных объекта радиоэлектронной борьбы. Одним из них является калининградская радиолокационная станция и возможная станция РЭС на Куршской косе.

Радиолокационная станция на Куршской косе

Джонсон также отметил, что в этот период ВС РФ проводили учения по "подавлению судоходства противника". По его словам, шведская государственная служба также подтвердила, что это был самый большой сбой в работе GPS/GNSS, случившийся в Балтии.

Напомним, ранее издание The Economist написало, что у российских войск преимущество в радиоэлектронной борьбе на поле боя. Поскольку российская армия много лет уделяла пристальное внимание разработке большого количества средств РЭБ, как ответ на высокоточное оружие НАТО.