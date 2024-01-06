Трампу могут запретить баллотироваться в президенты в десятках штатов: подробности

События разворачиваются в плохое для Трампа направление

Ряд штатов планирует запретить бывшему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на выборах 2024 года. Причем ситуация для Трампа очень и очень серьезная – речь идет о 34 штатах США.

Об этом сообщает американское издание The New York Times. По данным газеты, по меньшей мере 20 штатов сейчас продолжают процессы рассмотрения доказательств в суде, в других штатах суд отклонил иски, но будут поданы апелляции.

Инициаторы исключения Трампа из избирательных списков апеллируют к 14-й поправке Конституции США, которая запрещает занимать государственные должности всем, кто во время пребывания на государственной службе принимал участие в восстании или мятеже против государственного устройства. Трампа обвиняют в событиях 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников захватила Капитолий.

Как писал "Телеграф", Верховный суд штата Колорадо (США) запретил бывшему президенту Дональду Трампу выдвигать свою кандидатуру на выборах в этом штате в 2024 году из-за того, что он открыто поддержал демонстрантов, ворвавшихся в Капитолий после предыдущих президентских выборов 6 января 2021 года.

Штат Мэн в США запретил экс-президенту Дональду Трампу баллотироваться на пост президента страны, таким образом став после Колорадо вторым штатом, сделавшим это. Запрет действует в отношении праймериз штата, где Трампу запрещено участвовать, и только на территории Мэна.

Насколько высоки шансы Дональда Трампа снова сесть в президентское кресло, и действительно ли скандальный политик может изменить курс США в вопросе внешней политики и поддержки Украины, читайте в материале "Телеграфа": "Выборы в США. Трамп имеет большие шансы на победу, бояться ли Украине его возвращения".