Израиль ликвидировал одного из топ-боевиков "Хезболлы" в Ливане: видео

По автомобилю, в котором находился боевик, был нанесен точечный удар

В 10 км от границы с Израилем, в результате удара ВВС ЦАХАЛа был убит один из основных командиров спецназа "Радуан" и топ-боевик "Хезболлы" по имени Джауад Уисам ат-Тауиль. Вместе с ним погиб еще один боевик.

О ликвидации сообщило руководство "Хезболлы" в понедельник, 8 января, руководство "Хезболлы". Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что он ехал в автомобиле вместе с другим боевиком "Хезболлы". Их автомобиль следовал из деревни Хербет-Селем в деревню Мадждаль-Сельм, когда по нему был нанесен точечный удар.

Джауад Уисам ат-Тауиль был одним из наиболее влиятельных командиров в силовых структурах "Хезболлы". Он воевал в Сирии и сопровождал генерала Касема Сулеймани, который командовал иранским спецназом "Кудс" во время того как тот инспектировал объекты проиранских группировок.

В последние несколько лет, исходя из информации в ливанских СМИ, Джауад Уисам ат-Тауиль был заместителем командира подразделения "Радуан". Он отвечал за боевые действия против Израиля после начала войны в октябре 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что армия Израиля ликвидировала "военные структуры" ХАМАС в северной части Сектора Газы. На это у военных ушло три месяца.