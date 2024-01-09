Страшный сон для Брюсселя и Украины? Как ЕС обойти угрозу председательства Орбана

Главным на саммитах ЕС вместо Мишеля может стать антиукраинский евроскептик Орбан

Европейский совет через полгода останется без своего председателя Шарля Мишеля, на замену которому есть все законные шансы прийти достаточно упорный пользователь "вето" во всем, что касается Украины, Виктор Орбан. Ведь тогда будет очередь на председательство в Совете ЕС Венгрии. "Телеграф" объясняет, в каких именно органах ЕС происходит перестановка и как Брюссель может предотвратить то, чтобы саммитами лидеров ЕС в течение 3 месяцев руководил евроскептик.

Почему отставку Мишеля назвали новогодним фейерверком

Председатель Совета ЕС Шарль Мишель объявил о желании баллотироваться в другой орган ЕС – Европарламент – и предупредил о своей преждевременной отставке заранее в случае успеха на выборах. Если его изберут (голосование в июне), то он займет свое кресло в парламенте в июле, а срок председателя Евросовета должен был закончиться в ноябре.

Это впервые глава Совета ЕС уходит в отставку так преждевременно для участия в выборах, подобных случаев не случалось со времен основания должности в 2009 году в рамках Лиссабонского договора, пишет Politico. Издание говорит, что разработчики Лиссабонского договора не предусмотрели ни одного сценария для досрочной отставки. Остается неопределенность.

Кроме этого, проблема в кандидатуре потенциального преемника Мишеля, ведь по правилам, им может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, являющийся евроскептиком. Отставка состоится на фоне эпического противостояния большинства стран ЕС с Венгрией, которое в последние месяцы упорно препятствует решениям ЕС по Украине. А именно во втором полугодии 2024 года Венгрия будет шесть месяцев председательствовать в Совете ЕС, смена стран происходит на ротационной основе. Но Мишель утверждает, что Совет ЕС может назначить следующего председателя к этому времени:

"В конце июня или начале июля Европейский совет может предусмотреть мой уход и принять решение о преемнике", — сказал Мишель.

За что отвечает председатель Совета ЕС

Его работа заключается в установлении повестки дня и графика работы Европейского совета, а также посредничестве между государствами-членами и представлении блока на международной арене. Глава Совета ЕС председательствует на саммитах лидеров стран Евросоюза, выполняет роль посредника.

Хотя в последнее время идут дискуссии, вообще такая должность нужна, а также звучали предложения объединить роли президента Европейского Совета и Европейской Комиссии через соперничество и путаницу, отмечает Politico.

Варианты обойти назначение Орбана

В этом году будет несколько ключевых дат, когда могут объявить преемника Мишеля на этом посту. Так, Standaard пишет, что 17 июня состоится неформальное заседание Европейского совета, а в конце июня состоится классический официальный саммит: две возможности для 27 лидеров принять решение о распределении высших должностей, включая президентство в Европейском совете.

То есть главы правительств ЕС должны согласовать преемника Мишеля до 1 июля, когда Венгрия должна перейти на председательство в Раде. Иначе, согласно правилам ЕС, должность будет принадлежать Будапешту.

Politico пишет, что большинство из 26 лидеров стран ЕС отчаянно хотят избежать сценария, при котором Орбан будет "бесконтрольно управлять" Советом ЕС в течение шести месяцев. После отставки Мишеля бремя посредничества между государствами может лечь на одного из других лидеров, к примеру, издание ссылается на источники среди дипломатов, которые сказали, что эти функции посредничества будут выполнять ключевые лидеры как Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Марк Рютте (пока он будет оставаться на должности), Дональд Туск и Джорджию Мэлони.

Ранее Телеграф писал, что Орбан наложил вето на принятие пакета помощи Украине от ЕС на 50 млрд евро. А после этого ЕС выдвинул ультиматум и сказал, что ждет, пока блок не выплатит его стране все средства, замороженные из-за несоблюдения ею принципов верховенства права.