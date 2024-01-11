ЮАР в Гааге обвиняет Израиль в геноциде: что надо знать о процессе

Власти ЮАР опасаются, что палестинский народ может быть истреблен из-за войны с Израилем

Международный суд ООН в Гааге начал заседание касательно военного конфликта между Израилем и сектором Газой. Иск в суд Гааги подала Южно-Африканская Республика, которая обвиняет ЦАХАЛ в геноциде палестинцев, проживающих в Газе.

Об этом сообщает CNN. Израиль отвергает все обвинения, а иск ЮАР поддерживают также Палестинская автономия и правительство Ливана.

ЮАР хочет, чтобы суд Гааги обязал Израиль "немедленно прекратить боевые действия". Более того, действия Израиля хотят признать такими, которые "вышли за пределы самообороны" и "имеют признаки геноцида". В качестве аргументов приводят большое количество погибших палестинцев, прекращение поставок продуктов и принудительное перемещение. Более того, юристы ЮАР заявили, что война в Газе — это якобы часть десятилетнего угнетения палестинцев со стороны Израиля.

Министр юстиции ЮАР заявил, что якобы без вмешательства Международного суда "существование палестинского народа под угрозой". Член политического бюро ХАМАС Бассем Наим приветствовал первое заседание Международного Суда и заявил, что боевики ждут результатов.

"Мы с нетерпением ждем, когда суд вынесет решение, которое отдаст должное жертвам, призвав остановить агрессию и привлечь военных преступников к ответственности", — сказал он.

Израильская сторона назвала слушание этого дела в Мировом суде "одним из величайших проявлений лицемерия в истории".

"Сегодня мы стали свидетелями одного из величайших проявлений лицемерия в истории, усугубленного серией ложных и необоснованных утверждений. Южная Африка стремится позволить Хамасу вернуться и совершить военные преступления", — заявил представитель МИД Израиля Лиор Хайат в своем Twitter.

Во время заседания суда в Гааге сотни людей вышли на митинги с израильскими флагами и портретами заложников. Пропалестинские активисты тоже проводят свой митинг с плакатами прекратить убийства палестинцев. Акции проходит под наблюдением полицейских.

Израильский иллюстратор Гай Морад изобразил Заседание Международного суда в Гааге так, как видит его сам. На изображении судьи спрашивают у израильских заложниц: "Что вы можете сказать в свою защиту?". Видно, что у девушек связаны руки, они избиты и измучены.

Известно, что в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли больше 1200 мирных граждан, а еще свыше 200 человек были взяты в заложники. Большая часть заложников — дети и женщины. Часть людей удалось освободить, но еще около сотни израильтян боевики ХАМАС держат в заложниках. В то же время по данным ХАМАС, Израиль убил свыше 23 тысяч палестинцев, большинство из которых дети и женщины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Израиле рассказали, когда закончится операция в Газе. Власти страны твердо заявили, что без освобождения заложников ХАМАС никакого прекращения огня не будет.