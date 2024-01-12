Переговоры Зеленского с Орбаном: чего ждать от встречи и как улучшить отношения с Венгрией

Орбана можно отлично простимулировать, чтобы он задумался о смене своей позиции в отношении Киева

Украина пытается найти подход к Венгрии, которая единственной из 27 государств — членов Евросоюза выступила против предоставления нашей стране помощи в размере 50 млрд евро, заблокировав в декабре соответствующее решение. Венгерский премьер Виктор Орбан пытался блокировать и решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но другие члены союза нашли тогда возможность обойти его козни.

В конце декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что идет подготовка к встрече его шефа Владимира Зеленского с Виктором Орбаном. А на текущей неделе спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что в Ужгороде на 29 января запланированы переговоры Ермака и министра иностранных дел нашей страны Дмитрия Кулебы с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Темой переговоров станет как раз таки организация встречи Зеленского и Орбана – с целью сглаживания углов в отношениях, поиска компромисса, разблокирования помощи ЕС для Украины.

Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями от этой встречи, а также советами – как сделать позицию венгерского руководства более приемлемой для нас.

Зависимость нужно перебивать другой зависимостью

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассуждает следующим образом:

"Как дипломат я выступаю за любые встречи, переговоры, контакты. Это никогда не повредит. Но в том, что переговоры Киева с Будапештом дадут какой-то результат – очень сомневаюсь".

По мнению эксперта, если использовать военную терминологию, это будет как удар в небо. Не в цель, а в "молоко":

"Ранее аргументы 26 стран ЕС не сломили промосковскую позицию Орбана. А тут почему-то кто-то наивно думает, что один разговор Зеленского с ним изменит позицию венгерского премьера. Слишком сильны "крючки", на которых его держит Москва".

Владимир Огрызко считает, что тут следует работать иначе. К примеру – через "отрезание" Орбана от общеевропейских средств.

"Это будет отличным стимулом, чтобы он задумался о смене своей позиции. Уговорами, аргументами тут не поможешь. Потому что там не здравый смысл и разумная позиция, а просто зависимость от РФ. А зависимость нужно перебивать другой зависимостью", – поясняет экс-глава МИД.

Важно понимать корень проблем

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич отмечает, что кризис отношений с Венгрией у нас наблюдается примерно с 2017 года. И тут, акцентирует он, вопрос не только и не столько в правах национальных меньшинств Венгрии в Украине.

"Дело в том, что венгерская экономика (как экономика Польши, Чехии, Словакии, стран Балтии) растет на фоне демографического кризиса. Для Польши есть ресурс в виде украинцев. И до 2022-го, когда началась широкомасштабная война, украинские заробитчане давали польской экономике, по разным оценкам, дополнительно от 1,5 до 2% ВВП. И сейчас плюс-минус так, но уже за счет беженцев…

Каждое государство ведет выгодную для себя миграционную политику, стараясь привлечь как можно больше специалистов. Но если страны славянского мира – Польша, Чехия, Словакия – могут выбрать государства, откуда принимать людей, интегрировать их в свое пространство, а в будущем и ассимилировать, то Венгрия сделала ставку на национальную демократию (как ее называют). И венгерская культура коренным образом отличается от культуры соседей. Соответственно, в Венгрии ключевым ресурсом является ее диаспора. Особенно в менее развитых странах", – рассказывает эксперт.

Суть в том, уточняет он, чтоб эти люди приезжали в Венгрию, создавали добавленную стоимость именно на ее территории, а на пенсию, к примеру, могли уезжать Украину, откуда прибыли.

Так что упор тут именно на экономике, уверяет Игар Тышкевич.

Говоря о законе об образовании, который вызвал новый виток трений Киева и Будапешта, эксперт напомнил, что на начальном этапе требования Венгрии о корректировке этого документа были куда более скромными. Но мы их тогда не выполнили. А когда "прижало" в свете необходимости получить положительное для себя решение о начале переговоров по евроинтеграции Украины, выполнив старые требования, столкнулись со стороны Венгрии с новыми.

"Но, – подчеркивает Игар Тышкевич, – вопрос не столько в культурной, гуманитарной политике, сколько – в экономической. Что нам мешает говорить, к примеру, о специальной зоне экономического развития (СЭЗ) в Закарпатье? О налоговых льготах, о создании новых предприятий, на которых будут работать украинские венгры, создавая дополнительную стоимость и для венгерской экономики, и для украинской".

И это, отмечает эксперт, лишь один из вариантов улучшения отношений между Киевом и Будапештом. Есть и немало других, уверяет он. Но для этого надо разговаривать, анализировать, понимать корень проблем.

"А пока Украина пытается нащупать какие-то варианты (почему-то не делая столь важные экономические акценты), Венгрия пытается (учитывая нашу зависимость от ее голоса в ракурсе нашей интеграции в ЕС и принятия Евросоюзом консолидированных решений по поддержке Украины) выжать из ситуации максимум возможного для себя. Вполне логичный политический процесс", – констатирует Игар Тышкевич.