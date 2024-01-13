Для США это место силы: в Альянсе скептически отнеслись к желанию Трампа выйти из НАТО

В НАТО не восприняли всерьез заявление кандидата в президенты США

В НАТО прокомментировали слова Дональда Трампа о том, что он выведет США из Североатлантического Альянса. Но для Америки это место с наибольшим количеством союзников и вряд ли выход из НАТО произойдет.

Такое мнение озвучил заместитель генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирча Джоане в интервью румынскому телеканалу Digi24. Он подчеркнул, что США сейчас как никогда нуждаются в партнерах.

Джоане отметил, что каждая страна ведет свою политическую игру. Что касается повторного выбора Трампа на пост президента, то в НАТО считают, что нужно "набраться уважения и терпения, чтобы увидеть, что решит американский народ".

"Мы уже работали с Трампом и потому полностью уверены, что для Америки НАТО является местом, где у них больше всего союзников в одной организации", – отметил Мирча Джоане.

Он добавил, что в мире, где влияние Китая, России, Северной Кореи и Ирана растет и есть угроза создания "очень сложного альянса", в США осознают всю ценность глобальных альянсов. По словам Джоане, это происходит уже не первый раз за последние 75 лет.

Также заместитель генсека НАТО выразил уверенность, что по окончанию предвыборного периода ситуация "будет развиваться в порядке конструктивной логики". Тем самым он намекнул, что если Трамп победит на выборах президента, то его действия могут отличаться от предыдущей риторики.

Напомним, что в 2020 году Дональд Трамп заявил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что США не будет помогать Европе в случае войны. Более того "НАТО мертво" и он намерен вывести США из альянса.

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