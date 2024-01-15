Новый виток: "Хезболла" обстреляла север Израиля, есть погибшие

Жертвами обстрела населенного пункта стали мать и сын

Боевики проиранской террористической группировки "Хезболла", которая является союзником палестинских террористов ХАМАС и контролирует часть территории Ливана, произвели обстрел населенного пункта Юваль на севере Израиля. Огонь велся с территории Ливана, в результате обстрела погибли двое гражданских.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальный комментарий представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Жертвами стали мать и сын – 76-летняя женщина и 40-летний мужчина.

Ответственность за этот обстрел взяли на себя террористы из "Хезболлы". Кроме того, террористы пытались проникнуть в район ферм Шебаа, но были разоблачены военными и вступили с ними в бой.

По данным ЦАХАЛ, террористов было четверо, они были вооружены противотанковыми ракетами, гранатами и автоматами. Все нападавшие были ликвидированы, ранения получили пятеро израильских военных.

Напомним, в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года погибли более 1200 мирных граждан, а еще более 200 человек были взяты в заложники. Большинство заложников – дети и женщины. Часть людей удалось уволить, но еще около сотни израильтян боевики ХАМАС удерживают.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Международный суд ООН в Гааге начал заседание по военному конфликту между Израилем и сектором Газа. Иск в суд Гааги подала Южно-Африканская Республика, обвиняющая ЦАХАЛ в геноциде живущих в Газе палестинцев. В ходе заседания суда в Гааге сотни человек вышли на митинги с израильскими флагами и портретами заложников.