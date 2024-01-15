Ситуация на Ближнем Востоке накаляется: хуситы атаковали торговое судно США

Атака произошла после авиаударов США и Британии по объектам хуситов

Ситуация на Ближнем востоке продолжает накаляться, поскольку йеменские повстанцы-хуситы, которые объявили войну Израилю, вновь обстреляли американское торговое судно.

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на заявление Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), под обстрел попал сухогруз под флагом Маршалловых островов, которое принадлежит компании из США.

Инцидент произошел в Аденском заливе в 177 километрах к юго-востоку от Адена, а капитан судна, что ракета упала сверху в районе левого борта.

UKMTO призывает все экипажи соблюдать чрезвычайную осторожность из-за риска повторных ударов. Британская компания по управлению морскими рисками Ambrey в свою очередь отметила, что владелец сухогруза посчитал, что атака "была направлена ​​против интересов США в ответ на военные удары по военным позициям хуситов в Йемене", а также добавил, что судно с Израилем никак не связано.

Позже информацию об инциденте подтвердило командование США, которое добавило, что речь идет о судне "Gibraltar Eagle". Там отметили, что оно существенных повреждений не получило и продолжило путь своим ходом.

Как сообщалось ранее, вооруженные силы ряда стран во главе с США и Великобританией начали кампанию воздушных ударов, направленную на военные объекты проиранской вооруженной террористической группировки "Ансар Аллах" (хуситы) в ответ на их ракетные удары по гражданских кораблях в Красном море.

До этого хуситы объявили о поддержке ХАМАС в их войне против Израиля.