Новый удар по хуситам: что уничтожили США в Йемене

Ситуация продолжает накаляться

Во вторник, 16 января 2024 года, военные Соединенных Штатов Америки (США) нанесли новый удар по Йемену. Они атаковали объекты хуситов, которые накануне обстреляли американское торговое судно.

Об этом информирует агентство Reuters, ссылаясь на неназванных чиновников США. Новый удар по Йемену был нацелен на четыре противокорабельные баллистические ракеты.

Сценарий войны России и НАТО

Напомним, что в ночь на 12 января США с Британией, заручившись поддержкой Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна ударили по военным объектам в Йемене. Они обстреляли территорию, которую контролируют хуситы. Это боевики, поддерживаемые Ираном.

После начала Израилем операции в секторе Газа йеменские хуситы начали чаще нападать на суда, проходящие через Красное море. 9 января они устроили комбинированное нападение на корабли США и Великобритании с использованием ракет и беспилотников. Западные союзники отразили атаку, а в ночь на 12 января обстреляли объекты хуситов.

Во время атаки были поражены важные цели террористов, включая авиабазу, аэродром, аэропорты и военную базу. США и Великобритания заявили, что снизили способности хуситов нападать на торговые судна в Красном море. Однако оказалось, что даже после нескольких ударов по военным объектам у террористов остались способности для нападения на гражданские корабли. Один раз они даже случайно атаковали российский танкер с нефтью.

Ранее "Телеграф" писал, что в плену у хуситов есть украинцы. Об этом официально заявил президент Владимир Зеленский.