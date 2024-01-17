"Если Северная Корея спровоцирует нас...": президент Южной Кореи ответил на угрозы Ким Чен Ына

Глава Южной Кореи заявил, что вооруженные силы его страны имеют преимущественный потенциал реагирования

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пригрозил наказанием для КНДР "в несколько раз сильнее" в случае провокаций с ее стороны. Это произошло после заявлений северокорейского диктатора Ким Чен Ына о том, что Южную Корею нужно вписать в конституцию как "враждебную страну №1".

Ким Чен Ын выступил с призывом внести изменения в конституцию, чтобы закрепить новое определение Южной Кореи и обязательство Северной Кореи "полностью оккупировать" южнокорейскую территорию в случае войны. В свою очередь Юн Сок Ёль заявил, что нынешнее правительство Южной Кореи отличается от любого другого, пишет Yohnap

"Наши вооруженные силы имеют преимущественный потенциал реагирования. Если Северная Корея спровоцирует нас, мы накажем их в несколько раз сильнее", — сказал Юн Сок Ёль.

Также он добавил, что когда Ким Чен Ын сказал, что не будет признавать северную разграничительную линию, которая является фактической границей между странами, он сделал "политическую провокацию".

"Обычная тактика замаскированного мира, угрожающая выбором между войной и миром, больше не будет работать. Фальшивый мир, который мы зарабатываем, подвергшись угрозам провокаций, только подвергнет нашу безопасность еще большей опасности", — подытожил президент Южной Кореи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2024 года Ким Чен Ын сделал острое заявление в сторону Южной Кореи, назвав страну"самым враждебным государством".