Ответственности не избежат? В Пакистане резко отреагировали на обстрел со стороны Ирана

В Тегеране возмущены таким поведением страны-соседки

В среду, 17 января, Пакистан отреагировал на удары Ирана по своей территории. Так в Министерстве иностранных дел отозвать своего посла из страны-агрессорки, а также оставили за собой право нанести ответные удары.

Об этом говорится в заявлении пакистанского министерства иностранных дел. Ведомство назвало атаку "неспровоцированным и вопиющим нарушением суверенитета Пакистана", а также отметили, что Тегеран таким образом нарушил международное право и принципы Устава ООН.

"Этот незаконный акт абсолютно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия будет полностью возложена на Иран", — заявили в МИД.

Иранское правительство получило сообщение и отметило, что их посол, который сейчас в Пакистане, может пока не вернуться. Планируемые на ближайшие дни визиты на высоком уровне между двумя странами решили приостановить.

Отметим, что атаковал Иран две объекты военной группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Атака происходила с применением ракет и беспилотников. Исламабад осудил обстрел, завив о двух погибших детях и трех пострадавших.

Ранее "Телеграф" писал, что Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанес массированный удар баллистическим ракетам по объектам США, расположенным в Ираке.