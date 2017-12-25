На Филиппинах обнаружили тела всех 37 жертв пожара в ТРЦ

Филиппинские пожарные обнаружили тела всех 37 оказавшихся в ловушке на верхнем этаже сгоревшего торгового центра служащих колл-центра. Об этом сообщает АР.

"Филиппинские пожарные нашли все 37 тел служащих американской компании, оказавшихся в ловушке среди пожара, который охватил торговый центр в южном городе Давао", - говорится в сообщении.

Все погибшие были сотрудниками колл-центра компании "Research Now and Survey Sampling International", базирующейся в США. Они оказались в ловушке в своём офисе на верхнем этаже четырехэтажного торгового центра.

Как сообщалось, в пятницу вечером в здании одного из торговых центров города Давао на Филиппинах произошел пожар. Жаркая погода и сильный дым тормозили спасательные работы, которые были начаты в субботу утром.