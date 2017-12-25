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На Филиппинах обнаружили тела всех 37 жертв пожара в ТРЦ

Пожар в торговом центре на Филиппинах
17:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: На Филиппинах пожарные обнаружили тела всех 37 работников колл-центра, которые оказались в ловушке во время пожара.

Филиппинские пожарные обнаружили тела всех 37 оказавшихся в ловушке на верхнем этаже сгоревшего торгового центра служащих колл-центра. Об этом сообщает АР.

"Филиппинские пожарные нашли все 37 тел служащих американской компании, оказавшихся в ловушке среди пожара, который охватил торговый центр в южном городе Давао", - говорится в сообщении.

Все погибшие были сотрудниками колл-центра компании "Research Now and Survey Sampling International", базирующейся в США. Они оказались в ловушке в своём офисе на верхнем этаже четырехэтажного торгового центра.

Пожар в торговом центре на Филиппинах: огонь заблокировал в здании 37 человек

Как сообщалось, в пятницу вечером в здании одного из торговых центров города Давао на Филиппинах произошел пожар. Жаркая погода и сильный дым тормозили спасательные работы, которые были начаты в субботу утром.

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Новости мира, Обнаружены все погибшие, Погибли 37 человек, Пожар в торговом центре, Пожар на Филиппинах.
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