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Крушение вертолета в Омане привело к гибели человека
Новости мира: Инцидент произошел во время учебного полета на военно-воздушной базе в регионе Мусандам.
В Омане в результате крушения военного многоцелевого вертолета NH 90 погиб штурман, два пилота получили ранения.
Об этом сообщил представитель местных военно-воздушных сил, пишет The Times of Oman.
Как рассказал собеседник издания, инцидент произошел во время учебного полета на военно-воздушной базе в регионе Мусандам. Вертолет разбился во время аварийной посадки. По его словам, два пилота получили незначительные ранения.
Как ранее сообщало агентство, в результате падения пассажирского вертолета на юге Канады погибло четверо человек.
Telegraf.com.ua