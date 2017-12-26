Крушение вертолета в Омане привело к гибели человека

В Омане в результате крушения военного многоцелевого вертолета NH 90 погиб штурман, два пилота получили ранения.

Об этом сообщил представитель местных военно-воздушных сил, пишет The Times of Oman.

Как рассказал собеседник издания, инцидент произошел во время учебного полета на военно-воздушной базе в регионе Мусандам. Вертолет разбился во время аварийной посадки. По его словам, два пилота получили незначительные ранения.

Как ранее сообщало агентство, в результате падения пассажирского вертолета на юге Канады погибло четверо человек.