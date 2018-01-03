Лидер КНДР приказал открыть "горячую линию" с Южной Кореей

Северная Корея объявила о возобновлении трансграничной горячей линии с Южной Кореей.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на северокорейское государственное радио.

По сообщению, 3 января в приграничном селе Пханмунджом в демилитаризованной зоне возобновится линия связи, которая не использовалась с 2016 года из-за обострения спора между странами за ядерных испытаний Пхеньяна.

"Я верю, что это сигнал в положительном направлении, когда общение будет возможным в любое время", – заявил агентству "Йонхап" пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Чан Эн.

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как Сеул предложил провести переговоры на высоком уровне с целью привлечения КНДР к участию в Олимпийских играх в феврале в Южной Корее. Если встреча состоится, она станет первой для обеих сторон более чем за два года.