Лидер КНДР приказал открыть "горячую линию" с Южной Кореей
Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей через специальную связь в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.
Северная Корея объявила о возобновлении трансграничной горячей линии с Южной Кореей.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на северокорейское государственное радио.
По сообщению, 3 января в приграничном селе Пханмунджом в демилитаризованной зоне возобновится линия связи, которая не использовалась с 2016 года из-за обострения спора между странами за ядерных испытаний Пхеньяна.
"Я верю, что это сигнал в положительном направлении, когда общение будет возможным в любое время", – заявил агентству "Йонхап" пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Чан Эн.
Этот шаг был сделан на следующий день после того, как Сеул предложил провести переговоры на высоком уровне с целью привлечения КНДР к участию в Олимпийских играх в феврале в Южной Корее. Если встреча состоится, она станет первой для обеих сторон более чем за два года.