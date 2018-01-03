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Лидер КНДР приказал открыть "горячую линию" с Южной Кореей

Ким Чен Ын
10:22 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей через специальную связь в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме.

Северная Корея объявила о возобновлении трансграничной горячей линии с Южной Кореей.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на северокорейское государственное радио.

По сообщению, 3 января в приграничном селе Пханмунджом в демилитаризованной зоне возобновится линия связи, которая не использовалась с 2016 года из-за обострения спора между странами за ядерных испытаний Пхеньяна.

"Я верю, что это сигнал в положительном направлении, когда общение будет возможным в любое время", – заявил агентству "Йонхап" пресс-секретарь президента Южной Кореи Юн Чан Эн.

Этот шаг был сделан на следующий день после того, как Сеул предложил провести переговоры на высоком уровне с целью привлечения КНДР к участию в Олимпийских играх в феврале в Южной Корее. Если встреча состоится, она станет первой для обеих сторон более чем за два года.

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Новости мира, Ким Чен Ын, КНДР, Северная Корея, Сеул, Юн Чан Эн.
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