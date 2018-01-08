Тайбэй возмутили новые авиамаршруты Китая

Правительство Тайваня назвало недавнее одностороннее расширение Китаем маршрутов гражданской авиации в Тайваньском проливе безответственным актом, угрожающим региональной безопасности.

"Такое одностороннее изменение ситуации, такая практика, которая наносит ущерб региональной стабильности, не является чем-то, что будет благоприятно воспринято международным сообществом", - заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

На прошлой неделе Китай открыл несколько спорных воздушных маршрутов, включая северный маршрут M503 в Тайваньском проливе, не сообщив Тайваню, что противоречит соглашению от 2015 года обсуждать подобные маршруты полетов.

Как сообщалось, отношения Тайваня с Пекином резко ухудшились, когда Цай Инвэнь, выступающая за независимость Тайваня и обещавшая сохранить мир с Китаем, заняла пост президента в прошлом году.

Пекин подозревает, что Цай собирается настаивать на официальной независимости острова, что неприемлемо для материкового правительства.

Китай прервал диалог с Тайванем, активизировал военные учения вокруг острова и усилил международное давление, чтобы ограничить дипломатические связи Тайваня.