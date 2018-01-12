В Японии почти 500 пассажиров провели ночь в застрявшем в снегу поезде

В Японии около 430 человек были вынуждены провести ночь в вагонах поезда, застрявшего в снегу. Об этом сообщает АР со ссылкой на представителей железной дороги.

"Около 430 человек застряли в поезде на ночь в Японии из-за сильного снега", - говорится в сообщении.

Поезд возобновил движение примерно в 10:30 утра, через 15 часов после вынужденной остановки из-за снега, забившегося в колеса.

Из-за глубокого снега и темноты было решено не эвакуировать пассажиров. В вагонах было тепло и безопасно, поэтому пассажиры могли переждать до утра в комфортных условиях.

Как отмечают чиновники, пятеро человек, которые жаловались на плохое самочувствие, были сняты с поезда и доставлены в больницу.