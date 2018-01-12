Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Минобороны Украины прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии Минобороны Украины прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии
Новости: Гройсман рассказал, сколько составляют внешние долги Украины Гройсман рассказал, сколько составляют внешние долги Украины
Новости: "Дакар-2018": состоялся шестой этап ралли-рейда "Дакар-2018": состоялся шестой этап ралли-рейда
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 13-14 января Афиша интересных событий в Украине на 13-14 января

В Японии почти 500 пассажиров провели ночь в застрявшем в снегу поезде

Вагон поезда
12:12 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Японии приблизительно 430 человек провели ночь в вагонах поезда, который застрял в снегу.

В Японии около 430 человек были вынуждены провести ночь в вагонах поезда, застрявшего в снегу. Об этом сообщает АР со ссылкой на представителей железной дороги.

"Около 430 человек застряли в поезде на ночь в Японии из-за сильного снега", - говорится в сообщении.

Поезд возобновил движение примерно в 10:30 утра, через 15 часов после вынужденной остановки из-за снега, забившегося в колеса.

В Испании пассажирский самолет аварийно сел из-за пьяных дебоширов (Видео)

Из-за глубокого снега и темноты было решено не эвакуировать пассажиров. В вагонах было тепло и безопасно, поэтому пассажиры могли переждать до утра в комфортных условиях.

Как отмечают чиновники, пятеро человек, которые жаловались на плохое самочувствие, были сняты с поезда и доставлены в больницу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Пассажиры ночевали в вагонах, Поезд застрял в снегу, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Лидер Казахстана посетит Белый дом ЕС и США прокомментировали встречу представителей Сеула и Пхеньяна Осужденная за коррупцию экс-премьер Таиланда бежала в Лондон

Последние новости

Боевики "ЛНР" подорвали тела погибших сослуживцев, чтобы получать их зарплату Смех да и только: когда очень хочешь спать и все равно где Матвиенко прокомментировал свое возвращение в "Шахтер"
Сегодня читают
01 Минобороны Украины прокомментировало "причастность" к атакам на базы РФ в Сирии
02 Число украинцев в Польше достигло исторического рекорда
03 Украинка Джима - вторая в зачете индивидуальных гонок Кубка мира по биатлону
04 Раскрыт секрет тайной комнаты в пирамиде Хеопса
05 Завод Мотор Сич передали в управление иностранным владельцам
Новости сегодня
12:14 Мрачная сказка на фоне холодных пейзажей (Фото)
12:07 Грустить нельзя, нужно больше смеяться: крутые приколы с собаками
12:01 Экс-капитан "Зари" продолжит карьеру в составе "Вереса"
11:58 SpaceX отложила испытания космического корабля Dragon
11:53 Анджелина Джоли в белом платье с перьями произвела фурор
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Новый рост пенсий украинцев намечен на 2019 год Новый рост пенсий украинцев намечен на 2019 год
Новости: Национальный совет: Бороться с пропагандой можно только в правовом поле Национальный совет: Бороться с пропагандой можно только в правовом поле
Новости: СМИ рассказали о встрече Путина с Медведчуком СМИ рассказали о встрече Путина с Медведчуком
Новости: "Щедрий вечер, добрый вечер!": лучшие щедровки на Старый Новый Год на русском языке "Щедрий вечер, добрый вечер!": лучшие щедровки на Старый Новый Год на русском языке
Добавить комментарий
0