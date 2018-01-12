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В Японии почти 500 пассажиров провели ночь в застрявшем в снегу поезде
Новости мира: В Японии приблизительно 430 человек провели ночь в вагонах поезда, который застрял в снегу.
В Японии около 430 человек были вынуждены провести ночь в вагонах поезда, застрявшего в снегу. Об этом сообщает АР со ссылкой на представителей железной дороги.
"Около 430 человек застряли в поезде на ночь в Японии из-за сильного снега", - говорится в сообщении.
Поезд возобновил движение примерно в 10:30 утра, через 15 часов после вынужденной остановки из-за снега, забившегося в колеса.
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Из-за глубокого снега и темноты было решено не эвакуировать пассажиров. В вагонах было тепло и безопасно, поэтому пассажиры могли переждать до утра в комфортных условиях.
Как отмечают чиновники, пятеро человек, которые жаловались на плохое самочувствие, были сняты с поезда и доставлены в больницу.
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