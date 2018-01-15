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Ванкуверская встреча по сдерживанию КНДР - Пекин осуждает

Президент КНР Ци Цзинь Пин
11:52 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Встреча в Ванкувере не решит проблему ядерной программы Северной Кореи - убеждены в Пекине

Официальный Пекин отказался принимать участие в обсуждении проблемы ядерной программы Северной Кореи. Китай утверждает, что обсуждение не поможет решить проблему, сообщает Голос Америки. При этом Китай является ключевым игроком в обсуждении сдерживания ядерных амбиций КНДР. 

Как отмечает издание, около 20 стран обсудят в Ванкувере вопросы морской безопасности у берегов Северной Кореи, в частности, перехват судов, пытающихся нарушать действующие санкции. Также планируется обсуждение блокировки финансовых ресурсов КНДР. Пекин осудил эту встречу. По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китайской народной республики, эта встреча "не может принести нужного решения проблемы".

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Все по теме:

Новости мира, Ванкувер, Китай, КНДР, Северная Корея, Ядерная программа.
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