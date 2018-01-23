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Китай стал лидером по количеству зарядных станций для электромобилей

Зарядка электромобиля
13:18 Сегодня Телеграф

Новости мира: Китай активно развивает сеть зарядных колонок для электромобилей, планируя довести их количество к 2020 году до полумиллиона.

В Китае по состоянию на конец 2017 года было установлено 214 тыс. зарядных устройств для автомобилей на новых источниках энергии.

По этому показателю страна занимает первое место в мире, сообщил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй. Рост показателя за минувший год составил 51%.

Несмотря на быстрый рост сети общественных станций подзарядки, предложение все еще отстает от спроса. Необходимо разработать эффективную бизнес-модель, которая будет подталкивать компании к строительству зарядной инфраструктуры, отметил министр.

Компания Huawei разработала суперскоростную зарядку для смартфонов

В настоящее время Китай занимается улучшением инфраструктурной сети, чтобы поддержать дальнейшее развитие отрасли автомобилей на новых источниках энергии. К 2020 году в стране планируется установить около 500 тыс. зарядных колонок.

Китай является мировым лидером в области развития автомобилей на новых источниках энергии. В прошлом году в стране было продано 777 тыс. таких машин (рост на 53,3%), что позволило КНР занять первое место в мире.

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Новости мира, Автомобили, Зарядные станции, Китай, Мяо Вэй, Электромобили.
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