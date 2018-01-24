Контроль за криптовалютами усилится в Южной Корее

Южная Корея ужесточает меры контроля рынка криптовалют: в соответствии с новым требованием регуляторов, лишь инвесторы с подтвержденным банковским счетом, привязанным к аккаунту на бирже криптовалют, смогут вкладывать деньги в виртуальные валюты.

Ранее власти Южной Кореи объявили о запрете анонимных криптовалютных счетов, а новые меры, которые вступят в силу 30 января 2017 года, требуют от банков и бирж устанавливать личности своих клиентов.

Рост популярности криптовалют вызывает все больше и больше опасений у регуляторов, которые беспокоятся, в частности, что этот рынок может использоваться для отмывания денег.

Доля Южной Кореи в общем объеме глобальных операций с биткойнами резко выросла в прошлом году, что заставило регуляторов бить тревогу.

В соответствии с новыми правилами, клиентам криптовалютных бирж придется открывать счета в банках, обеспечивающих обслуживание этих торговых площадок, если они хотят продолжать инвестировать фиатные деньги в криптовалюты.

Инвесторы, у которых не будет счетов в этих банках, смогут вывести средства со счетов на бирже криптовалют, но не смогут пополнять их.

Курс биткойна в среду опустился на 0,3% - до $10804,44.

Накануне председатель совета директоров UBS Group AG Аксель Вебер заявил, что швейцарский банк не будет вести торговые операции с биткойнами или предлагать криптовалюты своим клиентам, поскольку ужесточение регулирования этого сектора может привести к резкому падению стоимости криптовалют.

"Это что-то, цена чего действительно неоднозначна", - заявил А.Вебер в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Тем временем эксперты Goldman Sachs в письме к инвесторам заявили, что биткойн является "пузырем", причем более крупным, чем в сравнении с луковицами тюльпанов.

Вспоминая о луковицах тюльпанов, эксперты проводят аналогию с XXVII веком, когда в Нидерландах был отмечен кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы этих цветов, завершившийся крахом.