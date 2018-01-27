Китай сообщил о планах создания "Полярного Шелкового пути" в Арктике
Новости мира: Китай намерен создать Полярный Шелковый путь.
Китай представил план создания Полярного Шелкового пути в Арктике.
Об этом сообщает издание Independent.
"Китай надеется на сотрудничество со всеми сторонами в построении "Полярного Шелкового пути" посредством развития корабельных маршрутов в Арктике", - говорится в заявлении информационного бюро Государственного совета КНР.
Как отмечает издание, несмотря на то, что Китай не входит в Арктический совет, поскольку не имеет территории в Арктике, страна обрела статус государства-наблюдателя в 2013 году.
Ранее государственная газета Китая China Daily сообщала, что именно благодаря Северному морскому пути Китай сможет сэкономить около 20 дней во время перевозки по сравнению с транспортировкой через Суэцкий канал.
Активизация Китая в регионе уже вызвала обеспокоенность среди арктических государств по поводу долгосрочных целей страны.