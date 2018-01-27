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Китай сообщил о планах создания "Полярного Шелкового пути" в Арктике
01:30 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости мира: Китай намерен создать Полярный Шелковый путь.

Китай представил план создания Полярного Шелкового пути в Арктике.

Об этом сообщает издание Independent.

"Китай надеется на сотрудничество со всеми сторонами в построении "Полярного Шелкового пути" посредством развития корабельных маршрутов в Арктике", - говорится в заявлении информационного бюро Государственного совета КНР.

Как отмечает издание, несмотря на то, что Китай не входит в Арктический совет, поскольку не имеет территории в Арктике, страна обрела статус государства-наблюдателя в 2013 году.

Ранее государственная газета Китая China Daily сообщала, что именно благодаря Северному морскому пути Китай сможет сэкономить около 20 дней во время перевозки по сравнению с транспортировкой через Суэцкий канал.

Активизация Китая в регионе уже вызвала обеспокоенность среди арктических государств по поводу долгосрочных целей страны.

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Новости мира, Арктика, Китай, КНР, Полярный Шелковый путь.
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