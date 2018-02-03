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В Китае прогремел взрыв на химзаводе, есть погибшие и раненые

Завод
14:33 Сегодня Телеграф

Новости мира: В китайской провинции Шаньдун прогремел взрыв на химическом заводе, когда там проводились работы по техобслуживанию, погиб один человек, еще шестеро ранены.

В китайской провинции Шаньдун прогремел взрыв на химическом заводе, сообщает 112.ua со ссылкой на Синьхуа.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня около 10:50 по местному времени (4:50 по киевскому времени) на химзаводе, расположенном в зоне экономического развития в округе Линьшу. В этот момент на предприятии проводились работы по техобслуживанию.

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"Авария привела к гибели одного человека, шестеро были доставлены в больницу с ранениями, двое из них с тяжелыми, а один пропал без вести", - подчеркивается в сообщении.

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