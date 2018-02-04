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Токио выступило в поддержку новой ядерной доктрины США
02:25 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости мира: Япония поддерживает новую ядерную доктрину США.

Япония приветствует новую ядерную доктрину США, говорится в заявлении, опубликованном в субботу от имени министра иностранных дел Японии Таро Коно.

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По его словам, "Токио признает решимость США обеспечить эффективность политики сдерживания и приверженность распространению ее на союзников, включая Японию, ввиду того, что ситуация в сфере международной безопасности быстро ухудшается с момента публикации прежней доктрины в 2010 году".

"Япония будет усиливать политику сдерживания в рамках японско-американского альянса через тесные консультации по вопросам, в том числе и ядерного сдерживания", - отмечается в заявлении министра.

"Япония продолжит тесно сотрудничать с США в деле продвижения реального и ощутимого ядерного разоружения, надлежащим образом отвечая на актуальные угрозы безопасности", - подчеркивается в документе.

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Новости мира, Азия, Токио, Ядерна доктрина США, Япония.
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