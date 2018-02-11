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Олимпийские серверы подверглись кибератаке

Кибератака
14:44 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости мира: Неизвестный взломал серверы менее чем за час до начала церемонии открытия, вследствие этого не работало, в том числе и телевидение в главном пресс-центре.

Организаторы зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в воскресенье, 11 февраля, подтвердили кибератаку на теле- и интернет-ресурсы Олимпиады во время церемонии открытия спортивного события.

Однако раскрывать, кто несет за нее ответственность, в Международном олимпийском комитете отказались.

"Поддержание безопасных операций является нашей целью", - отметил представитель МОК Марк Адамс. По его словам, комитет не собирается комментировать эту проблему, с которой справился. При этом М. Адамс заверил, что системы МОК находятся в безопасности.

Представитель оргкомитета Олимпиады в Пхенчхане также заверил, что все проблемы были решены еще в субботу утром. "Мы знаем причину проблемы, но такие проблемы часто возникают во время Игр. Мы решили с МОК, что мы не собираемся раскрывать источник (кибератаки)", - отметил представитель оргкомитета.

Ранее организаторы соревнований сообщали, что расследуют обстоятельства кибератаки на сайт Игр и систему Wi-Fi незадолго до церемонии открытия. По их словам, неизвестный взломал серверы менее чем за час до начала церемонии открытия. Вследствие этого не работало, в том числе и телевидение в главном пресс-центре. После этого служащие закрыли серверы, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, поэтому сайт Олимпийских игр-2018 некоторое время не работал.

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Новости мира, Кибератака, МОК, Олимпиада, Пхенчхан, Серверы, Хакеры.
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