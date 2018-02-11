В центре Пекина мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, есть жертвы

Мужчина напал с ножом на посетителей одного из супермаркетов в районе Сидань в центре китайской столицы. В результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализированы, передает "112.ua" со ссылкой на Reuters.

35-летний мужчина днем в воскресенье напал на посетителей супермаркета Joy City. Сотрудники полиции китайской столицы, прибывшие по вызову, оперативно задержали мужчину. В настоящий момент его допрашивают.

По последним данным, мужчина, который является уроженцем провинции Хэнань, сознался, что сделал это преднамеренно: таким образом "он выражал свое недовольство".

Что побудило мужчину устроить расправу над посетителями торгового центра, пока неизвестно.

Отметим, что район Сидань располагается в историческом центре Пекина. Там находятся многочисленные торговые и развлекательные центры. В выходные дни там особенно многолюдно.