В центре Пекина мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, есть жертвы
Новости мира: В китайской столице мужчина, вооруженный ножом совершил нападение на посетителей одного из супермаркетов, погибла одна женщина, еще 12 получили ранения.
Мужчина напал с ножом на посетителей одного из супермаркетов в районе Сидань в центре китайской столицы. В результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализированы, передает "112.ua" со ссылкой на Reuters.
UPDATE: Woman killed, 12 injured in Beijing mall knife attack https://t.co/Iwf2RUany8 #China pic.twitter.com/WS5GlzD0Z6
— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) 11 февраля 2018 г.
35-летний мужчина днем в воскресенье напал на посетителей супермаркета Joy City. Сотрудники полиции китайской столицы, прибывшие по вызову, оперативно задержали мужчину. В настоящий момент его допрашивают.
По последним данным, мужчина, который является уроженцем провинции Хэнань, сознался, что сделал это преднамеренно: таким образом "он выражал свое недовольство".
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Что побудило мужчину устроить расправу над посетителями торгового центра, пока неизвестно.
Отметим, что район Сидань располагается в историческом центре Пекина. Там находятся многочисленные торговые и развлекательные центры. В выходные дни там особенно многолюдно.