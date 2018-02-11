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В центре Пекина мужчина с ножом напал на посетителей супермаркета, есть жертвы
15:12 Сегодня Телеграф
112.ua
Фото: Твиттер

Новости мира: В китайской столице мужчина, вооруженный ножом совершил нападение на посетителей одного из супермаркетов, погибла одна женщина, еще 12 получили ранения.

Мужчина напал с ножом на посетителей одного из супермаркетов в районе Сидань в центре китайской столицы. В результате полученных ранений одна женщина скончалась, еще 12 человек госпитализированы, передает "112.ua" со ссылкой на Reuters.

35-летний мужчина днем в воскресенье напал на посетителей супермаркета Joy City. Сотрудники полиции китайской столицы, прибывшие по вызову, оперативно задержали мужчину. В настоящий момент его допрашивают.

По последним данным, мужчина, который является уроженцем провинции Хэнань, сознался, что сделал это преднамеренно: таким образом "он выражал свое недовольство".

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Что побудило мужчину устроить расправу над посетителями торгового центра, пока неизвестно.

Отметим, что район Сидань располагается в историческом центре Пекина. Там находятся многочисленные торговые и развлекательные центры. В выходные дни там особенно многолюдно.

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Новости мира, Нападение на людей в Пекине, Ножевые раны, Погибший, Посетители супермаркета, Раненые.
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