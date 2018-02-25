Президент Южной Кореи: КНДР готова к переговорам с США

Северная Корея имеет достаточную готовность к переговорам с Соединенными Штатами. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя президента Южной Кореи. "В воскресенье высокопоставленное должностное лицо делегации Северной Кореи Ким Ен Чоль сказал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, что КНДР имеет "достаточно намерения" для проведения переговоров со США", - говорится в сообщении. Встреча между делегацией КНДР и президентом Южной Кореи длилась почти час.

Как отмечает пресс-секретарь президента Южной Кореи Ким Ой Кийом, президент Мун отметил, что диалог между США и КНДР должен состояться как можно скорее, для улучшения отношений между Южной и Северной Кореей и для фундаментального решения проблем полуострова. Он добавил, что делегация Северной Кореи в свою очередь также согласилась с тем, что отношения между КНДР и США должны развиваться одновременно с развитием отношений между Южной и Северной Кореей. Делегация КНДР прибыла в Южную Корею на завершающую церемонию Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.