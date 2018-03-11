Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина Пентагон дал оценку "новому оружию" Путина
Новости: Хроники АТО: Генштаб сообщил о гибели еще одного бойца ВСУ Хроники АТО: Генштаб сообщил о гибели еще одного бойца ВСУ
Новости: Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Гран-при в Марокко Украинские дзюдоисты завоевали 4 медали на Гран-при в Марокко
Новости: Проект SpaceX может стать опасным для окружающей среды Проект SpaceX может стать опасным для окружающей среды
X

В индийском штате Трипура снесли памятник Ленину

Снос памятника
22:16 Вс, 11 Март 2018 Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Это произошло через два дня после победы Народной партии BJP на выборах в Законодательное собрание штата.

В индийском городе Белония, штат Трипура, толпа повалила статую Ленина. Это произошло через два дня после победы народной партии BJP на выборах в Законодательное собрание штата, передает India Today. Памятник Ильичу повалили с помощью экскаватора под возгласы традиционного индийского лозунга "Bharat Mata Ki Jai", что переводится как "Славься, Родина-мать!" - пишет издание. Как сообщается, памятник установили в честь 21-летия правления Компартии Индии в штате Трипура 5 лет назад.

Выборы в Законодательное собрание штата Трипура состоялись 18 февраля 2018. 3 марта считали результаты. Победу одержали Народная партия Индии (Bharatiya Janata Party) и Фронт коренных народов Трипуры (Иndigenous Peoples Front of Tripura), положив конец 25-летнему правлению Коммунистической (марксистской) партии Индии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, В.И. Ленин, Выборы, Индия, Памятник, Снос, Трипура.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

ООН приветствует встречу Трампа и Ким Чен Ына На химзаводе в Индии произошел пожар, есть жертвы Чон Ый Ен привезет в США послание от Ким Чен Ына

Последние новости

В новых наушниках AirPods 2 будет система шумоподавления и защитой от воды В Берлине подожгли мечеть Убойная подборка чудных снимков, которые поднимут вам настроение
Сегодня читают
01 Бойкота не будет: сборная Украины поедет на этап Кубка мира в Россию
02 Британские ученые нашли самую полезную диету
03 Обнаружен бриллиант со льдом внеземного происхождения
04 Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
05 Доказана польза ежедневных занятий любовью для организма
Новости сегодня
00:45 Во время пожара на шахте ArcelorMittal в Казахстане никто не пострадал
00:36 Украинская дальнобойщица покоряет немецкие автобаны (Видео)
00:28 Руководство "Манчестер Юнайтед" поставило ультиматум Погба
00:03 Что произойдет с организмом, если сократить употребление соли
23:47 Глубоко под землей обнаружены древнеримские военные казармы и вилла командира
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В румынском городе Тыргу-Муреш венгры требовали автономии В румынском городе Тыргу-Муреш венгры требовали автономии
Новости: Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия Порошенко: Войну остановит миротворческая миссия
Новости: Количество иностранных туристов в Украине выросло Количество иностранных туристов в Украине выросло
Новости: Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео) Представлены новые пожарные машины украинского производства (Видео)
Добавить комментарий
0