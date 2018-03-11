В индийском штате Трипура снесли памятник Ленину

В индийском городе Белония, штат Трипура, толпа повалила статую Ленина. Это произошло через два дня после победы народной партии BJP на выборах в Законодательное собрание штата, передает India Today. Памятник Ильичу повалили с помощью экскаватора под возгласы традиционного индийского лозунга "Bharat Mata Ki Jai", что переводится как "Славься, Родина-мать!" - пишет издание. Как сообщается, памятник установили в честь 21-летия правления Компартии Индии в штате Трипура 5 лет назад.

Выборы в Законодательное собрание штата Трипура состоялись 18 февраля 2018. 3 марта считали результаты. Победу одержали Народная партия Индии (Bharatiya Janata Party) и Фронт коренных народов Трипуры (Иndigenous Peoples Front of Tripura), положив конец 25-летнему правлению Коммунистической (марксистской) партии Индии.