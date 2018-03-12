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Авиакатастрофа в Непале: 50 погибших, десятки получили ранения

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Место авиакатастрофы
14:52 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании US-Bangla airlines в столице Непала Катманду погибли 50 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения.

По меньшей мере, 50 человек погибли в результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на директора аэропорта Раджа Хумара Чхетри.

Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на полицию Непала сообщало о 38 жертвах и 23 раненных. О состоянии еще 10 человек пока ничего неизвестно.

В Непале при посадке разбился пассажирский самолет, есть пострадавшие

По информации Р.Х.Чхетри, минимум девять человек скончались в больнице, и еще 31 человек скончался на месте. Еще 21 человек получил ранения.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находился 71 человек, включая четырех членов экипажа.

Самолет совершил жесткую посадку в непальском международном аэропорту Трибхуван, затем на борту произошло возгорание.

Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета.

Аэропорт приостановил работу до ликвидации последствий аварии, все рейсы отменены.

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Новости мира, Авиакатастрофа в Непале, Катманду, Крушение самолета, Непал.
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