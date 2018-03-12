Авиакатастрофа в Непале: 50 погибших, десятки получили ранения
Новости мира: В результате авиакатастрофы самолета авиакомпании US-Bangla airlines в столице Непала Катманду погибли 50 человек, не менее 20 пассажиров получили ранения.
По меньшей мере, 50 человек погибли в результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на директора аэропорта Раджа Хумара Чхетри.
Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на полицию Непала сообщало о 38 жертвах и 23 раненных. О состоянии еще 10 человек пока ничего неизвестно.
В Непале при посадке разбился пассажирский самолет, есть пострадавшие
По информации Р.Х.Чхетри, минимум девять человек скончались в больнице, и еще 31 человек скончался на месте. Еще 21 человек получил ранения.
Ранее сообщалось, что на борту самолета находился 71 человек, включая четырех членов экипажа.
Самолет совершил жесткую посадку в непальском международном аэропорту Трибхуван, затем на борту произошло возгорание.
Представители аэропорта предполагают, что причиной аварии стали технические неполадки самолета.
Аэропорт приостановил работу до ликвидации последствий аварии, все рейсы отменены.