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Япония хочет обсудить с КНДР похищение своих граждан

КНДР и Япония
07:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Премьер Японии рассматривает возможность провести саммит с лидером КНДР.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ "рассматривает возможность" провести саммит с лидером КНДР Ким Йонг Уном.

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Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники в японском правительстве.

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"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность провести саммит с лидером КНДР Ким Йонг Уном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи японская сторона хочет обсудить похищение своих граждан северокорейскими агентами более 10 лет назад.

Представитель премьер-министра Японии пока не прокомментировал эту новость.

Как сообщалось, на прошлой неделе Южная Корея и КНДР договорились провести третий межкорейский саммит в конце апреля.

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Новости мира, Ким Йонг Ун, КНДР, Премьер Японии, Северная Корея, Синдзо Абэ, Япония.
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