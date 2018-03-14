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Япония хочет обсудить с КНДР похищение своих граждан
Новости мира: Премьер Японии рассматривает возможность провести саммит с лидером КНДР.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ "рассматривает возможность" провести саммит с лидером КНДР Ким Йонг Уном.
Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники в японском правительстве.
"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность провести саммит с лидером КНДР Ким Йонг Уном", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время встречи японская сторона хочет обсудить похищение своих граждан северокорейскими агентами более 10 лет назад.
Представитель премьер-министра Японии пока не прокомментировал эту новость.
Как сообщалось, на прошлой неделе Южная Корея и КНДР договорились провести третий межкорейский саммит в конце апреля.
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