Япония хочет обсудить с КНДР похищение своих граждан

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ "рассматривает возможность" провести саммит с лидером КНДР Ким Йонг Уном.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на источники в японском правительстве.

"Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассматривает возможность провести саммит с лидером КНДР Ким Йонг Уном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время встречи японская сторона хочет обсудить похищение своих граждан северокорейскими агентами более 10 лет назад.

Представитель премьер-министра Японии пока не прокомментировал эту новость.

Как сообщалось, на прошлой неделе Южная Корея и КНДР договорились провести третий межкорейский саммит в конце апреля.