Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права Посольство РФ обвинило МИД Украины в нарушении норм международного права
Новости: Канада выделит деньги на Вооруженные силы Украины Канада выделит деньги на Вооруженные силы Украины
Новости: Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022 Сборную Англии могут не допустить к отбору ЧМ-2022
Новости: Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника Найдено научное объяснение тайны Бермудского треугольника
X

США и Япония обсудили денуклеаризацию КНДР

Таро Коно и Джон Салливан
05:43 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Представители США и Японии также обсудили другие вопросы двусторонних и глобальных проблем.

Соединенные Штаты и Япония выразили намерение сохранять свой стратегический альянс в регионе и продолжить поддерживать максимальный международное давление на режим КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом шла речь во время встречи в Вашингтоне главы МИД Японии Таро Коно и заместителя госсекретаря США Джона Салливана.

В Швеции обсудили формат встречи Трампа и Ким Чен Ына
В Швеции обсудили формат встречи Трампа и Ким Чен ЫнаЧитать полностью

"Обе стороны согласились, что объявление о встрече президента Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына является исторической возможностью, а глобальная кампания по максимальному давлению работает и должна продолжаться", - отметили по итогам встречи в Госдепартаменте США.

Представители внешнеполитических ведомств США и Японии подтвердили важность сохранять альянс в регионе. Кроме того, они согласились, что международное давление на Северную Корею должно продолжаться "пока КНДР не примет реальные, прозрачные и конкретно определенные шаги по денуклеаризации.

Представители США и Японии также обсудили другие вопросы двусторонних и глобальных проблем.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после объявления об отставке, которая официально вступит в силу 31 марта, поручил исполнение обязанностей руководителя Госдепартамента своему заместителю, Джону Салливану.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Денуклеризация, Джон Салливан, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Новости КНДР, Новости США, Новости Японии, Северная Корея, США, Таро Коно, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Авиакатастрофа в Катманду: названа причина падения самолета Авиакатастрофа в Непале: 50 погибших, десятки получили ранения В Непале при посадке разбился пассажирский самолет, есть пострадавшие

Последние новости

В Фастове раскрыто убийство многодетной матери "Ведьмины весы": как в Голландии определяли, является ли женщина колдуньей (Фото) Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
Сегодня читают
01 Порошенко заявил о завершении АТО
02 Какие автомобили продают в Германии по цене до 2000 евро (Видео)
03 Археолог обнаружил в Берлине дверь, ведущую в тоннели "холодной войны"
04 Илон Маск строит межпланетный "корабль" для полета на Марс
05 71-летний Сталлоне готов дать фору молодым в тренажерном зале (Видео)
Новости сегодня
07:33 В Словакии пассажирский поезд столкнулся с локомотивом, есть пострадавшие
07:28 Родители создали для своего малыша комнату в стиле "Гарри Поттера" (Фото)
07:19 В ГПУ сообщили причину обысков на "Новой почте"
07:17 Григорий Вовчинский выиграл "серебро" в лыжных гонках на Паралимпиаде-2018
07:09 Знаменательные события в истории: 17 марта 2018 года
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Президент Украины заявил о завершении АТО Порошенко заявил о завершении АТО
Новости: Гройман о баллотировании на грядущие президентские выборы Гройман о баллотировании на президентские выборы
Новости: Рецепт дня: форель со сливочным соусом и спаржей Рецепт дня: форель со сливочным соусом и спаржей
Добавить комментарий
0