США и Япония обсудили денуклеаризацию КНДР

Соединенные Штаты и Япония выразили намерение сохранять свой стратегический альянс в регионе и продолжить поддерживать максимальный международное давление на режим КНДР для достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом шла речь во время встречи в Вашингтоне главы МИД Японии Таро Коно и заместителя госсекретаря США Джона Салливана.

"Обе стороны согласились, что объявление о встрече президента Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына является исторической возможностью, а глобальная кампания по максимальному давлению работает и должна продолжаться", - отметили по итогам встречи в Госдепартаменте США.

Представители внешнеполитических ведомств США и Японии подтвердили важность сохранять альянс в регионе. Кроме того, они согласились, что международное давление на Северную Корею должно продолжаться "пока КНДР не примет реальные, прозрачные и конкретно определенные шаги по денуклеаризации.

Представители США и Японии также обсудили другие вопросы двусторонних и глобальных проблем.

Как сообщалось ранее, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон после объявления об отставке, которая официально вступит в силу 31 марта, поручил исполнение обязанностей руководителя Госдепартамента своему заместителю, Джону Салливану.