Си Цзиньпина единогласно переизбрали на должность председателя КНР

Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету South China Morning Post.

Эту инициативу парламентарии, по ее данным, поддержали единогласно - за продление полномочий нынешнего китайского лидера высказались 2970 депутатов.

Вице-председателем КНР китайские народные представители в свою очередь выбрали бывшего секретаря главного антикоррупционного органа Коммунистической партии Китая Ван Цищаня.

South China Morning Post анонсировала его возвращение во властные структуры еще в декабре прошлого года. На заседании в Доме народных собраний за него, как уточняет издание, проголосовали в общей сложности 2996 человек, против высказался только один депутат. На пост главы постоянного комитета высшего законодательного органа КНР - Всекитайского собрания народных предс­та­ви­те­лей - парламентарии тем временем единогласно избрали члена политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Чжаньшу.

Как сообщалось ранее, ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) (съезд собрания проходит ежегодно) почти единогласно согласились с предложением изменить Конституцию, удалив из нее слова об ограничении работы председателя КНР двумя сроками. Отмечается, что собрание проголосовало за изменение Конституции почти в полном составе: 2958 голосов "за", два "против", трое воздержались, один бюллетень был признан недействительным.

Кроме того, депутаты поддержали создание нового надзорного органа - Государственного комитета по надзору, который станет антикоррупционным суперведомством.

Пост председателя КНР был вновь учрежден принятой в 1982 году четвертой Конституцией. С 1993 года председатель одновременно занимает должности генерального секретаря Компартии и председателя Центрального военного совета КПК. Предшественники Си Цзиньпина Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао занимали эти посты с 1993 по 2003 год и с 2003 по 2013 год соответственно.

Традиционно в Китае на съезде Компартии, проходящем перед началом второго пятилетнего срока работы действующего лидера, в политбюро вводится его преемник, который сменит председателя по окончании правления. На съезде в октябре 2017 года никто, кто мог бы считаться будущим преемником, не вошел в состав политбюро.