Ким Чен Ын впервые дал слово соблюдать договоренности с Южной Кореей

Глава МИД Южной Кореи Кан Ген Хва заявила, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын "дал слово" придерживаться соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает 112.ua, ссылаясь на информацию телеканала CBS News.

"Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от самого верховного лидера КНДР", - сказала министр.

Она также добавила, что была очень удивлена решением президента США Дональда Трампа о встрече с северокорейским лидером. По ее словам, это "очень смелое решение" демонстрирует намерение Трампа "решить проблему раз и навсегда".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп 9 марта сообщил о подготовке встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Глава Белого дома поставил условия такой встречи: в частности, на ней должна идти речь о денуклеаризации Корейского полуострова и воздержание КНДР от ядерных испытаний. Ким Чен Ын якобы пообещал не проводить ракетных испытаний до встречи с Трампом.