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В Кабуле произошел теракт: погибли более 20 человек

Кабул
00:44 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В среду, 21 марта, в столице Афганистана возле храма террорист-смертник взорвал себя.

В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибли по меньшей мере 29 человек и ранено более 50 человек.

Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "ИГИЛ".

Взрыв, последний в серии поразивших шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети, расположенной недалеко от главного университета города.

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Все по теме:

Новости мира, Афганистан, ИГИЛ, Теракт, Теракт в Кабуле, Террорист-смертник.
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