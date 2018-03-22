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В Кабуле произошел теракт: погибли более 20 человек
Новости мира: В среду, 21 марта, в столице Афганистана возле храма террорист-смертник взорвал себя.
В результате нападения террориста-смертника на шиитскую мечеть в Кабуле погибли по меньшей мере 29 человек и ранено более 50 человек.
Ответственность за теракт, который произошел, когда в афганской столице отмечали Навруз, персидский новогодний праздник, взяла на себя экстремистская группировка "ИГИЛ".
Взрыв, последний в серии поразивших шиитские объекты в Кабуле, произошел, когда люди выходили из мечети, расположенной недалеко от главного университета города.
Telegraf.com.ua