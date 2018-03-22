На курорте в Индонезии люди отравились вулканическим газом

В Индонезии из-за активности вулкана госпитализированы 30 человек, еще 200 человек эвакуировали. Об этом сообщает Reuters.

"В среду индонезийский вулкан выпустил большие тучи серного газа, в результате чего в больницу попали 30 человек, а популярный туристический курорт и горнодобывающий участок были закрыты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 200 человек, которые живут на склонах горы Ихен в провинции Восточная Ява, были вынуждены эвакуироваться.

"Из-за этого инцидента никого допускают на территорию в районе кратера до следующих сообщений", - сказал представитель национального агентства из ликвидации последствий стихийных бедствий.

Он добавил, что у многих жителей наблюдается рвота и усложненное дыхание.

Как известно, кратер вулкана является популярным местом для туристов и горняков, которые выкапывают твердую желтую серу, чтобы продавать ее.

Вулкан регулярно выбрасывает небольшое количество вредных газов, но место обычно остается открытым для посещения.