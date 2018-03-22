Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко отреагировал на арест Савченко Порошенко отреагировал на арест Савченко
Новости: Савченко объявили подозрение Савченко объявили подозрение
Новости: Ибрагимович нашел новый клуб Ибрагимович нашел новый клуб
Новости: Какие последствия могут быть при сближении Солнца с соседней звездой Какие последствия могут быть при сближении Солнца с соседней звездой
X

На курорте в Индонезии люди отравились вулканическим газом

Извержение вулкана в Индонезии
16:54 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Индонезии из-за туч серного газа, которые выпустил вулкан в больницу со рвотой и усложненным дыханием попали в больницу 30 человек, еще 200 эвакуировали.

В Индонезии из-за активности вулкана госпитализированы 30 человек, еще 200 человек эвакуировали. Об этом сообщает Reuters.

"В среду индонезийский вулкан выпустил большие тучи серного газа, в результате чего в больницу попали 30 человек, а популярный туристический курорт и горнодобывающий участок были закрыты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 200 человек, которые живут на склонах горы Ихен в провинции Восточная Ява, были вынуждены эвакуироваться.

"Из-за этого инцидента никого допускают на территорию в районе кратера до следующих сообщений", - сказал представитель национального агентства из ликвидации последствий стихийных бедствий.

Извержение Синабунга: в Индонезии объявлен максимальный уровень тревоги

Он добавил, что у многих жителей наблюдается рвота и усложненное дыхание.

Как известно, кратер вулкана является популярным местом для туристов и горняков, которые выкапывают твердую желтую серу, чтобы продавать ее.

Вулкан регулярно выбрасывает небольшое количество вредных газов, но место обычно остается открытым для посещения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Госпитализация, Извержение вулкана, Индонезия, Люди, Отравление, Серный газ.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

Ким Чен Ын впервые дал слово соблюдать договоренности с Южной Кореей Ли Кэцян переизбран на пост премьера Госсовета КНР Самолет врезался в жилой дом на Филиппинах, есть погибшие

Последние новости

Парубий заявил о необходимости снятия неприкосновенности с каждого депутата Массовые забастовки во Франции привели к массовым отменам рейсов UFC предлагает Джошуа космическую сумму за подписание контракта
Сегодня читают
01 Не перестает удивлять: Месси забил шокирующий гол на тренировке (Видео)
02 Творог не всегда может быть полезным для организма
03 ЦИК признала Зварича избранным нардепом по списку "БПП"
04 Кейт Миддлтон показала новый стильный образ
05 Директор НАБУ прокомментировал прослушку кабинета руководителя САП
Новости сегодня
17:15 Чемпион Олимпиады в Пхенчхане признался, что мечтал играть за "Баварию"
17:15 Apple Watch дополнили стильными ремешками от Hermès
17:14 МИД РФ назвал условие вывода войск из Приднестровья
17:12 Время юмора: позитивные картинки, которые вас очень рассмешат
17:07 ГФС отчиталась об обороте табачных изделий
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве переименовали ряд улиц В Киеве переименовали ряд улиц
Новости: Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского Аэропорту Жуляны присвоили имя Сикорского
Новости: Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму Рада признала нелегитимными выборы Путина в Крыму
Новости: Медики: Имбирный чай спасет от простуды Медики: Имбирный чай спасет от простуды
Добавить комментарий
0