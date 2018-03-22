На курорте в Индонезии люди отравились вулканическим газом
Новости мира: В Индонезии из-за туч серного газа, которые выпустил вулкан в больницу со рвотой и усложненным дыханием попали в больницу 30 человек, еще 200 эвакуировали.
В Индонезии из-за активности вулкана госпитализированы 30 человек, еще 200 человек эвакуировали. Об этом сообщает Reuters.
"В среду индонезийский вулкан выпустил большие тучи серного газа, в результате чего в больницу попали 30 человек, а популярный туристический курорт и горнодобывающий участок были закрыты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, около 200 человек, которые живут на склонах горы Ихен в провинции Восточная Ява, были вынуждены эвакуироваться.
"Из-за этого инцидента никого допускают на территорию в районе кратера до следующих сообщений", - сказал представитель национального агентства из ликвидации последствий стихийных бедствий.
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Он добавил, что у многих жителей наблюдается рвота и усложненное дыхание.
Как известно, кратер вулкана является популярным местом для туристов и горняков, которые выкапывают твердую желтую серу, чтобы продавать ее.
Вулкан регулярно выбрасывает небольшое количество вредных газов, но место обычно остается открытым для посещения.