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Представители стран Корейского полуострова договорились о встрече

КНДР
09:15 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: Южная Корея назвала дату и место переговоров с КНДР.

Северная Корея приняла предложение Южной Кореи провести переговоры на высоком уровне 29 марта.

Об этом сообщают южнокорейское агентство Yonhap и Министерство объединения Кореи.

В ходе этого диалога стороны, как пояснили в ведомстве надеются определить дату и место проведения межкорейского саммита, который Сеул и Пхеньян прежде всего планировали на конец апреля.

Нынешняя же встреча, по данным министерства, состоится на линии разграничения в демилитаризованной зоне в селе Панмунджом. Там же стороны встречались в январе, перед началом Олимпиады в Пхенчхане. Инициативу провести переговоры именно там в следующий четверг Сеул передал Северной Кореи 22 марта через пограничный канал связи.

"Сегодня Северная Корея через канал пограничной связи согласилась (с предложением Южной Кореи)", — рассказали в министерстве объединения, добавив, что, по данным Пхеньяна, северокорейскую делегацию возглавит председатель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон .

Во главе же делегации от Южной Кореи на этих переговорах (она будет состоять из трех человек), как пояснили в министерстве, будет министр объединения Чо Мин Ген. Также со стороны Сеула на переговорах будут присутствовать представители администрации президента и Национальной разведывательной службы.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын планируют провести переговоры в конце апреля. Такой договоренности сторонам удалось достичь в начале марта в ходе посещения Пхеньяна южнокорейскими делегатами. Тогда же КНДР также уведомила Сеул о своей готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

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Новости мира, КНДР, Корейский полуостров, Северная Корея, Южная Корея.
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