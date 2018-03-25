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Лавина в Японии убила 3 альпинистов
Новости мира: Группа альпинистов из 7 человек оказалась под завалами снега, однако они успели подать сигнал экстренным службам.
В Японии, в горах Яцугадакэ, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения. Об этом сообщает NHK. Так, сообщается, что группа альпинистов из 7 человек оказалась под завалами снега, однако успела подать сигнал экстренным службам. Трое человек погибли, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Недавно власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшения количества несчастных случаев. Закон пересмотрели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.
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