Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов
Новости: Грицак: СБУ усилила возможности по противодействию гибридной агрессии РФ Грицак: СБУ усилила противодействие гибридной агрессии РФ
Новости: "Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги "Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги
Новости: Фото первых гастролей The Beatles продали на аукционе за 250 тысяч фунтов Фото первых гастролей The Beatles продали на аукционе за 250 тысяч фунтов
X

Лавина в Японии убила 3 альпинистов

Лавина
16:24 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Группа альпинистов из 7 человек оказалась под завалами снега, однако они успели подать сигнал экстренным службам.

В Японии, в горах Яцугадакэ, сошла лавина, в результате чего погибли три человека, еще 4 получили ранения. Об этом сообщает NHK. Так, сообщается, что группа альпинистов из 7 человек оказалась под завалами снега, однако успела подать сигнал экстренным службам. Трое человек погибли, еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Недавно власти Непала запретили альпинистам в одиночку подниматься в горы, в том числе на Эверест. Отмечено, что Кабинет министров Непала пересмотрел правила альпинизма в Гималаях с целью уменьшения количества несчастных случаев. Закон пересмотрели для того, чтобы сделать альпинизм более безопасным и уменьшить смертность.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Альпинисты, Гибель, Горы, Лавина, Япония.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Азии

На курорте в Индонезии люди отравились вулканическим газом В Таиланде двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые В Кабуле произошел теракт: погибли более 20 человек

Последние новости

В Киеве прошла акция солидарности по случаю белорусского Дня воли Елена Темникова прокомментировала ссору с Ольгой Серябкиной Смешно до слез: наглые собаки, которые многое себе позволяют
Сегодня читают
01 Саакашвили ответил Порошенко на заявление о его разоблачении
02 На улицах Киева работал уникальный автокран потрясающей мощности (Видео)
03 Савченко пожаловалась на видеонаблюдение и затемненные окна в камере
04 Путин может согласиться на введение международной администрации на Донбасс
05 Боец ММА жутко унизил нокаутированного соперника (Видео)
Новости сегодня
17:16 Полиция Киева задержала серийного квартирного вора
17:14 Возле АП требовали расследовать смерть Чорновола
17:08 Странные вещи из прошлого, которые были привычны для наших предков (Фото)
16:57 В Кишиневе задержали свыше 20 человек
16:50 Капитан сборной Японии - о матче против Украины
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби Премьера тизера: "Терминал" с Марго Робби
Новости: Врачи рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время Врачи рассказали, чем опасен для здоровья переход на летнее время
Добавить комментарий
0