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Неожиданный визит: Ким Чен Ын прибыл в Китай
20:27 Сегодня Телеграф
Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник прибыл с визитом в Китай.
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай, что стало его первой официальной зарубежной поездкой с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
По данным агентства, северокорейский лидер мог отправиться в Китай на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян, соединяющий китайский город Даньдун и корейский Синыйджу.
Bloomberg отмечает, что кортеж Ким Чен Ына был замечен в Пекине. При этом не уточняется, на какой срок лидер КНДР приехал в Китай и с кем у него запланированы встречи.
Telegraf.com.ua