Неожиданный визит: Ким Чен Ын прибыл в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай, что стало его первой официальной зарубежной поездкой с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По данным агентства, северокорейский лидер мог отправиться в Китай на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян, соединяющий китайский город Даньдун и корейский Синыйджу.

Bloomberg отмечает, что кортеж Ким Чен Ына был замечен в Пекине. При этом не уточняется, на какой срок лидер КНДР приехал в Китай и с кем у него запланированы встречи.