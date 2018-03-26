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Неожиданный визит: Ким Чен Ын прибыл в Китай

Ким Чен Ын в Китае
20:27 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Лидер КНДР Ким Чен Ын в понедельник прибыл с визитом в Китай.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай, что стало его первой официальной зарубежной поездкой с тех пор, как он возглавил страну в 2011 году, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

По данным агентства, северокорейский лидер мог отправиться в Китай на бронированном поезде через пограничный мост на реке Ялуцзян, соединяющий китайский город Даньдун и корейский Синыйджу.

Bloomberg отмечает, что кортеж Ким Чен Ына был замечен в Пекине. При этом не уточняется, на какой срок лидер КНДР приехал в Китай и с кем у него запланированы встречи.

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Новости мира, Ким Чен Ын, Китай, КНДР, Пекин.
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