В Китае установили двадцатиметровый автомат по продаже автомобилей (Видео)

В Ганчжоу установили первый в Китае автомат по продаже автомобилей, который работает по принципу вендинговой машины, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Проект реализует китайский интернет-гигант Alibaba совместно с американским автопроизводителем Ford. "Процесс приобретения автомобиля станет таким же простым, как покупка банки "Колы", - отметил Юй Вэй, глава интернет-площадки, через которую будет осуществляться покупка. По его словам, двадцатиметровый вендинговый автомат является многоуровневой площадкой с более чем 40 моделями автомобилей марки Ford. В частности, будут представлены Explorer SUV, Mustang, Edge и Everest. Для осуществления покупки необходимо выбрать среди представленных понравившуюся машину, отметить ее в специальном мобильном приложении и забрать автомобиль из аппарата. Автомобиль также можно приобрести в кредит. В таком случае необходимо внести 10% от стоимости модели и ежемесячно выплачивать остаток суммы с помощью китайской платежной системы. Отмечается, что потенциальные покупатели могут даже взять автомобиль для проведения тест-драйва сроком на три дня. Механизм выбора транспортного средства аналогичный покупке и осуществляется через мобильное приложение. Пользователю необходимо дополнительно указать предполагаемое время поездки и сделать Селфи. Перед спуском автомобиля встроенная в вендинговый аппарат система распознавания лиц идентифицирует клиента и таким образом подтверждает его онлайн-заказа. Как отмечают авторы проекта, для полноценного функционирования аппарата необходимо решить ряд организационных моментов. Так, например, выдача номерных знаков на приобретенный новаторским способом автомобиль не регламентирована законом. В будущем подобные автоматы могут появиться также в Пекине и Ханчжоу.