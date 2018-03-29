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Южная Корея и КНДР ведут переговоры о встрече лидеров

Переговоры Южной Кореи и КНДР
09:21 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Возможная встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина может состояться в конце апреля.

Представители КНДР и Южной Кореи в четверг, 29 марта, начали переговоры с целью подготовки саммита с участием лидеров двух стран - Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Как передает DW.com, встреча проходит в пограничной деревне Пханмунджом. Делегацию Южной Кореи возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, от КНДР - председатель комитета по мирному объединению Ли Сон Гвон. В составе каждой из них - по три человека. Саммит Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина назначен на конец апреля, в мае может состояться встреча Кима с президентом США Дональдом Трампом. Накануне стало известно, что Ким Чен Ын посетил Китай и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

О возможности двустороннего саммита с КНДР заявляла и Япония, сейчас в Пхеньяне обсуждают этот вопрос, сообщает газета Asahi со ссылкой на собственные источники информации. По ее данным, Ким Чен Ын проинформировал об этом высокопоставленных чиновников Трудовой партии Кореи. Саммит Японии и Северной Кореи, по информации Asahi, может состояться в начале июня. Японская сторона хочет провести саммит с участием Ким Чен Ына и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, чтобы обсудить судьбу похищенных разведкой КНДР японских граждан, сообщало ранее агентство Reuters.

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Новости мира, Встреча, КНДР, Переговоры, Саммит, Южная Корея.
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