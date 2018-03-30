В Таиланде автобус загорелся на ходу, погибли 20 человек

Не менее 20 рабочих-мигрантов из Мьянмы погибли в Таиланде в результате возгорания автобуса, в котором их перевозили, сообщили местные власти.

Рабочих везли от границы между двумя странами в Бангкок, когда автобус воспламенился.

По данным радиостанции, всего в автобусе было 47 человек.

Отмечается, что погибшими являются прибывшие в Таиланд из Мьянмы рабочие-нелегалы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Пока причины возгорания не установлены, ведется расследование.