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В Таиланде автобус загорелся на ходу, погибли 20 человек
08:53 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости мира: В тайской провинции Так автобус загорелся во время движения, в результате инцидента погибли 20 человек.
Не менее 20 рабочих-мигрантов из Мьянмы погибли в Таиланде в результате возгорания автобуса, в котором их перевозили, сообщили местные власти.
Рабочих везли от границы между двумя странами в Бангкок, когда автобус воспламенился.
По данным радиостанции, всего в автобусе было 47 человек.
В Таиланде двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые
Отмечается, что погибшими являются прибывшие в Таиланд из Мьянмы рабочие-нелегалы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Пока причины возгорания не установлены, ведется расследование.
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