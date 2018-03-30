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В Таиланде автобус загорелся на ходу, погибли 20 человек

20 мигрантов сгорели в автобусе
08:53 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости мира: В тайской провинции Так автобус загорелся во время движения, в результате инцидента погибли 20 человек.

Не менее 20 рабочих-мигрантов из Мьянмы погибли в Таиланде в результате возгорания автобуса, в котором их перевозили, сообщили местные власти.

Рабочих везли от границы между двумя странами в Бангкок, когда автобус воспламенился.

По данным радиостанции, всего в автобусе было 47 человек.

В Таиланде двухэтажный автобус столкнулся с грузовиком, есть погибшие и раненые

Отмечается, что погибшими являются прибывшие в Таиланд из Мьянмы рабочие-нелегалы. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Пока причины возгорания не установлены, ведется расследование.

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Новости мира, Бангкок, Мьянма, Таиланд.
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