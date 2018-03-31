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Совбез ООН ввел новые санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи

Совбез ООН
02:00 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В связи с незаконными перевозками угля против КНДР были введены санкции.

Комитет Совета Безопасности (СБ) ООН по КНДР ввел новые санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters. Санкции введены против 21 компании, 27 судов и одного физического лица в связи с незаконной перевозкой нефти и угля.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Северная Корея продает уголь, поставляя его в российские порты, из которых он переправляется в Южную Корею и Японию.

Издание напоминает, что санкции ООН с 5 августа запрещают КНДР экспортировать уголь, однако, по информации источников, с тех пор северокорейское топливо по крайней мере три раза поставлялось в российские порты Находка и Холмск.

Там уголь грузили на суда, которые переправляли его в Южную Корею и в Японию.

22 января Европейский Союз ввел санкции против еще 17 физических и юридических лиц, которые вели торговлю с Северной Кореей.

Совет безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за проводимых ею ракетных и ядерных испытаний. В частности значительно уменьшен (с 2 млн до 500 тыс. баррелей) объем поставляемого ей топлива.

Кроме того, запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева. Также запрещаются поставки промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

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Новости мира, КНДР, Новости мира, ООН, Совбез ООН, Совет Безопасности.
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