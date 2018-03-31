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Япония предупреждает ядерной эскалации КНДР
15:17 Сегодня Телеграф
112.ua
Новости мира: Такой вывод в японском МИДе сделали после изучения изображений, сделанных спутником США.
Северная Корея ведет подготовку к новому ядерному испытанию. Об этом 31 марта заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, сообщает агентство Kyodo.
"КНДР вывозит грунт из подземного тоннеля, где было проведено предыдущее испытание, и прилагает все усилия, чтобы подготовиться к следующему ядерному испытанию", – заявил Коно.
Такой вывод в японском МИДе сделали после изучения изображений, сделанных спутником США.
Дипломат подчеркнул, что в связи с этим у Токио нет необходимости торопиться с проведением встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я не против, если вообще ничего делать не будем. Торопиться нужды абсолютно нет", – сказал он.
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